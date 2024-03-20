Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara ilişkin 5 kişi tutuklandı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Biz yıllardır adalet diyoruz. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, hiçbir şekilde sahaya müdahale etmemesi gerekiyordu. Fakat sahaya giren taraftar güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce saldırıya uğradı. Yerde yatan adamın kafasına tekme atmak adamlığa sığmaz" ifadelerini kullandı.