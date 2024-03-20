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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara ilişkin 5 kişi tutuklandı

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklama sayısı 5'e çıktı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden, Mahmut Halil K., Kadir O. ve Oğuzhan B. da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

16:10 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:53 - 20/03/2024 Çarşamba
Olaylı maçla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Olaylı maçla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atlayan maskeli kişi ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan şüpheli tutuklandı.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüpheliler, 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı. Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Taraftar
3 saat önce
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