Tüketici mahkemesinden özel okullara fahiş zamma emsal karar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla, özel okullarda, ücret artışına dair yüzde 65'lik oran belirlenmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ocak ayında kararla ilgili, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene yeni fiyatı, TÜFE'yi baz alacak şekilde belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık" ifadelerini kullanmıştı. Antalya'da bir veli, özel okulun yüzde 65'lik artış sınırının üstündeki ücret talebini Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya 1.Tüketici Mahkemesi; okula yüzde 65'lik artışla ücretini yatıran velinin, öğrenci kaydının yenilenmesi konusunda karar açıkladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu kararı değerlendirdi.

"Bu karar emsaldir"





Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketici Mahkemesi'nden çok önemli bir karar çıktı. Emsal olacak bu karara göre, fahiş zamları kabul etmeyen veliler mevzuata uygun şekilde yüzde 65 özel okul eğitim ücretini ekleyip bunu okula gönderdiği takdirde kaydın acilen yenilenmesi gerekiyor. Mahkeme bu yönde karar verdi ve emsaldir bu karar. Birçok özel okul maalesef Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği TÜFE oranında yani yüzde 65 oranında artışla yetinmedi. Bunu yüzde 100, yüzde 200 uygulayanlar var. Veliler ödeyemeyince çocuklarının kaydı yapılmıyordu. İşte bu karar kaydın yapılma zorunluluğunu getirdi" ifadelerini kullandı.

“Fahiş bedel ödemek istemeyen veliler, önce yazı olarak okula bişdirsinler"





Ağaoğlu, “Ayrıca, özel öğretim kurumları yönetmeliğinin 53. maddesi, 5.fıkrası açık ve net olarak diyor ki; ek hizmetler, etüt, kırtasiye, kitap, kıyafet, yemek gibi, veli onayına tabidir ama veli onaylamadığı halde bu hizmetlerle ilgili artış sınırlaması olmadığını gören birçok özel okul nedense bunlara da fahiş zamlar yaptı. Örneğin, 8-9 bin liraya verilen yemek fiyatı bu sene 30-35 bin TL bandına çekildi. Etüt, genel gider gibi birtakım ücretler de velilere dayatılamaz. Bunu ben söylemiyorum. Özel okul kurumlarıyla ilgili yönetmelik söylüyor. Yani yasalar böyle. Bu şekilde fahiş bedel ödemek zorunda kalan, çocuğunu bu şekilde ancak kaydettirebilen veliler, ayrıca istemedikleri etüt, yemek, kırtasiye, kitap, kıyafet, veyahut diğer bedellerle ilgili itirazları varsa, bunu önce okula yazılı olarak bildirsinler. Ben çocuğuma bu hizmetleri almak istemiyorum diye. Buna rağmen okul bu bedelleri tahsil eder ve hizmetleri sunarsa özel okul velileri o bedelleri 10 yıl boyunca geri isteme hakkına sahiptir özel okul velileri. Çünkü Tüketici Kanunu 7. maddesine göre sipariş edilmeyen, talep edilmeyen ürün ve hizmetlerle ilgili tüketicilerin herhangi bir hak talebinde bulunulamaz" dedi.

“Böyle bir hakkımız varsa niye kullanmayalım?"



