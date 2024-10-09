Türk Hava Yolları’nın Seattle-İstanbul seferini yapan kaptan pilot uçakta hayatını kaybetti

Kaptan pilot İlçehin Pehlivan
Türk Hava Yolları'nın (THY) TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini yapan kaptan pilot İlçehin Pehlivan, uçakta beklenmedik bir şekilde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Yardımcı pilot, en yakın havaalanı olan Montreal'e acil iniş yaptı. THY'den yapılan açıklamada kaptan pilotun görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirtildi.
Türk Hava Yolları’nın Seattle’dan İstanbul’a giden Airbus A350 uçağında, kaptan pilot İlçehin Pehlivan ani bir rahatsızlık geçirdi.
TK204 sefer sayılı uçak, bu sabah saatlerinde Seattle'dan kalkarak İstanbul'a doğru yola çıkmıştı.
Kaptan pilot aniden rahatsızlandı
Uçuş sırasında kaptan pilot
aniden rahatsızlandı. Yardımcı pilot, en yakın havalimanına acil iniş yapmak üzere hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurdu ve uçak Montreal Havalimanı’na iniş için alçalmaya başladı.
Kaptan pilot İlçehin Pehlivan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.
"Herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir"
Olayla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden de açıklama yapıldı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, hayatını kaybeden kaptan pilota rahmet dilerken görevini icra etmesine engel her hangi bir rahatsızlığının bu zamana kadar tespit edilmediğini belirtti.
Üstün açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir.
2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin PEHLİVAN, 59 yaşındaydı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.
Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır.
Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz.
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