Emirates bugünkü tüm İran uçuşlarını iptal etti

THY personel alımı ile ilgili merak edilenler arasında, THY personel alımı başvurusu başladı mı, Türk Hava Yolları alımı branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir gibi sorular öne çıkıyor. Türk Hava Yolları, 2024 yılı için çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirmektedir. Türk Hava Yolları personel alımı yapacağını duyurdu. THY tercrübeli tecrübesiz lisanslı disçeper alımı gerçekleştirecek. Peki THY iş ilanı personel alımı 2024 başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?