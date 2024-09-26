Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle THY, 26-27-28-29 ve 30 Eylül tarihlerinde başkent Beyrut'a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Şirket, uzun zamandır yine güvenlik nedeniyle bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.