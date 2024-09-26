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THY iptal ettiğini duyurdu! Beyrut seferleri ne zamana kadar iptal edildi?

THY iptal ettiğini duyurdu! Beyrut seferleri ne zamana kadar iptal edildi?

12:4126/09/2024, jeudi
IHA
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THY iptal olan seferler
THY iptal olan seferler

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sebebiyle Türk Hava Yolları (THY), 30 Eylül'e kadar başkent Beyrut'a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti.

Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle THY, 26-27-28-29 ve 30 Eylül tarihlerinde başkent Beyrut'a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Şirket, uzun zamandır yine güvenlik nedeniyle bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

THY 26 EYLÜL İPTAL EDİLEN SEFERLER

THY uçuş iptal olan seferler uçuş sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. 26 Eylül Perşembe THY iptal edilen, ertelenen sefer bilgilerini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.



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THY iptal ettiğini duyurdu! Beyrut seferleri ne zamana kadar iptal edildi?