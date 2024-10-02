AJet uçuş ağını genişletiyor: 8 yeni dış hat devrede

AJet; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'a uzanan 8 yeni dış hattı devreye aldı. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “Ajet adı altında uçtuğumuz 6 aylık süreçte yaklaşık 11 milyon yolcu taşıdık. Yılsonu hedefimiz, yolcu sayısını 16 milyona çıkarmak” dedi.
31 Mart'ta AJet adı altında ilk uçunu gerçekleştiren yeni hava yolu şirketi AJet, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da 8 yeni noktaya daha seferler yapacak.
Havayolu şirketi bu açılışlarla birlikte artık Suudi Arabistan'daki Riyad, Medine, Dammam, Cidde şehirleri ile Kızıldeniz'in tatil yerleri Şarm El-Şeyh ve Hurgada, Bosna-Hersek'in tarihi kenti Tuzla ve Bahreyn'e düzenli seferler gerçekleştirecek.
‘Toplamda 10 hatta ulaşmış olacağız'
AJet Genel Müdürü Kerem Sarp gerçekleşen hat açılışı hakkında değerlendirmelerde bulundu:
'Yıl sonu hedefimiz, yolcu sayısını 16 milyona çıkarmak'
Ajet'in yolcu taşıma hedeflerinden ve filonun gelişiminden de bahseden Kerem Sarp, yeni çevreci uçaklarla filolarını gençleştireceklerini aktardı:
7 günde 8 dış destinasyona sefer başlıyor
Bugün itibarıyle devreye giren yeni destinasyonlar arasında Suudi Arabistan, Mısır, Bosna Hersek ve Bahreyn gibi önemli merkezler yer alıyor.
32 ülke ve 95 noktaya sefer yapan, AJet, 6 aylık bir sürede 10 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.
Türkiye'nin en büyük ikinci havayolu şirketi olmayı hedefleyen şirket, son açılışla birlikte artık kutsal mekanların bulunduğu Suudi Arabistan'daki Riyad, Medine, Dammam, Cidde şehirleri ile Kızıldeniz'in gözde tatil yerleri Şarm El-Şeyh ve Hurgada, Bosna-Hersek'in tarihi kenti Tuzla ve Bahreyn'e de düzenli seferler yapacak.