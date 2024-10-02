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AJet uçuş ağını genişletiyor: 8 yeni dış hat devrede

AJet uçuş ağını genişletiyor: 8 yeni dış hat devrede

10:342/10/2024, Çarşamba
DHA
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32 ülke ve 95 noktaya sefer yapan, AJet, 6 aylık bir sürede 10 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.
32 ülke ve 95 noktaya sefer yapan, AJet, 6 aylık bir sürede 10 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.

AJet; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'a uzanan 8 yeni dış hattı devreye aldı. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “Ajet adı altında uçtuğumuz 6 aylık süreçte yaklaşık 11 milyon yolcu taşıdık. Yılsonu hedefimiz, yolcu sayısını 16 milyona çıkarmak” dedi.

31 Mart'ta AJet adı altında ilk uçunu gerçekleştiren yeni hava yolu şirketi AJet, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da 8 yeni noktaya daha seferler yapacak.


Havayolu şirketi bu açılışlarla birlikte artık Suudi Arabistan'daki Riyad, Medine, Dammam, Cidde şehirleri ile Kızıldeniz'in tatil yerleri Şarm El-Şeyh ve Hurgada, Bosna-Hersek'in tarihi kenti Tuzla ve Bahreyn'e düzenli seferler gerçekleştirecek.

‘Toplamda 10 hatta ulaşmış olacağız'

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp gerçekleşen hat açılışı hakkında değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün gerçekten mutluyuz çünkü AJet olarak yedi günde sekiz yeni hattı açacağız. Dört farklı ülkede operasyon yapmış olacağız. Bu sekiz yeni hatta ek olarak, yıl başından beri iki yeni hat daha açmıştık, böylece toplamda on yeni hatta ulaşmış olacağız. Yıl sonuna kadar izinlerini beklediğimiz birkaç ülke daha var. Eğer bu izinler gelirse üç ya da dört yeni hat daha ekleyebiliriz. Bugün Cidde ve Hurgada hatlarını açıyoruz, 2 Ekim'de Riyad ve Bahreyn hatları devreye girecek. Ardından 7 Ekim'de Tuzla hattını açacağız. Böylece yedi günlük süreçte sekiz yeni hat devreye girmiş olacak. Bosna'da uzun süredir hat açamıyorduk, Tuzla hattı bu yüzden bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Mısır'a uzun zamandır izin bekliyorduk, Hurgada'yı açtık, Şam hattı da geldi. Aslında her bir hattın bizim için ayrı bir hikayesi ve önemi var" diye konuştu.

'Yıl sonu hedefimiz, yolcu sayısını 16 milyona çıkarmak'

Ajet'in yolcu taşıma hedeflerinden ve filonun gelişiminden de bahseden Kerem Sarp, yeni çevreci uçaklarla filolarını gençleştireceklerini aktardı:

"AJet olarak 31 Mart'ta operasyonlara başladık ve bugüne kadar yaklaşık 11,6 milyon yolcu taşıdık. Yıl sonu hedefimiz, yolcu sayısını 16 milyona çıkarmak. Önümüzdeki sene için ise filomuza 738 Max yeni nesil uçaklar gelecek. Bu uçaklar hem sürdürülebilirlik hem de yakıt tasarrufu açısından çok önemli. Önümüzdeki yıl filomuzun yaş ortalamasını düşüreceğiz. Max uçaklarımızda Türk Hava Yolları'nın iştiraki TCA'nın yerli kaynaklarla ürettiği koltukları kullanacağız, böylece yolcularımıza daha konforlu bir seyahat sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türksat ile birlikte uçaklarda internet hizmeti sunmak için 2025 sonunda projeyi devreye almayı planlıyoruz."

7 günde 8 dış destinasyona sefer başlıyor

Bugün itibarıyle devreye giren yeni destinasyonlar arasında Suudi Arabistan, Mısır, Bosna Hersek ve Bahreyn gibi önemli merkezler yer alıyor.


32 ülke ve 95 noktaya sefer yapan, AJet, 6 aylık bir sürede 10 milyonun üzerinde yolcu taşıdı.


Türkiye'nin en büyük ikinci havayolu şirketi olmayı hedefleyen şirket, son açılışla birlikte artık kutsal mekanların bulunduğu Suudi Arabistan'daki Riyad, Medine, Dammam, Cidde şehirleri ile Kızıldeniz'in gözde tatil yerleri Şarm El-Şeyh ve Hurgada, Bosna-Hersek'in tarihi kenti Tuzla ve Bahreyn'e de düzenli seferler yapacak.




#AJet
#uçak
#sefer

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