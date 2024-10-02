AJet uçuş ağını genişletiyor: 8 yeni dış hat devrede

"Bugün gerçekten mutluyuz çünkü AJet olarak yedi günde sekiz yeni hattı açacağız. Dört farklı ülkede operasyon yapmış olacağız. Bu sekiz yeni hatta ek olarak, yıl başından beri iki yeni hat daha açmıştık, böylece toplamda on yeni hatta ulaşmış olacağız. Yıl sonuna kadar izinlerini beklediğimiz birkaç ülke daha var. Eğer bu izinler gelirse üç ya da dört yeni hat daha ekleyebiliriz. Bugün Cidde ve Hurgada hatlarını açıyoruz, 2 Ekim'de Riyad ve Bahreyn hatları devreye girecek. Ardından 7 Ekim'de Tuzla hattını açacağız. Böylece yedi günlük süreçte sekiz yeni hat devreye girmiş olacak. Bosna'da uzun süredir hat açamıyorduk, Tuzla hattı bu yüzden bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Mısır'a uzun zamandır izin bekliyorduk, Hurgada'yı açtık, Şam hattı da geldi. Aslında her bir hattın bizim için ayrı bir hikayesi ve önemi var" diye konuştu.