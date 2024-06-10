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Ekonomi

THY 2023'ün 'hizmet ihracatı şampiyonu' oldu: Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 31'inci Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül töreninde 2023'te gerçekleştirdiği 16,3 milyar dolarlık ihracatı ile 'ihracat şampiyonu' ödülüne Türk Hava Yolları (THY) layık görüldü. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

18:44 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:30 - 10/06/2024 Pazartesi
DHA
Bolat, ihracat fazlasının daha da artırılacağını belirtti.
Bolat, ihracat fazlasının daha da artırılacağını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği İhracat Şampiyonları Ödül töreninde 'ihracat şampiyonu' ödülünü Türk Hava Yolları (THY) aldı.

Alınan ödülle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizde çok büyük potansiyeller var. Ülkemize 3 bin dolar para bırakabilecek turist segmentlerine yoğunlaştığımızda ihracat fazlamız daha da artacaktır. Bununla ilgili bizim özel programlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Japonya, Kore, Çin, Endonezya Malezya olmak üzere 11 tane ülke belirledik. Bu ülkelerden 10 milyon turist getirip ülkemize 30 milyar dolar gelir getirmek üzere Turizm Bakanlığımızla, TGA ile ve hizmet ihracatındaki ilgili paydaşlarımızla çalışmalarımız var. Çalışmalarımızın sonuç verdiğini görüyoruz, bu da yeni başarılar için azim ve şevkimizi arttırıyor" dedi.


#Türk Hava Yolları
#Türkiye İhracatçılar Meclisi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ahmet Bolat
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