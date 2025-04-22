Türkiye Avustralya ilişkilerinde yeni dönem sinyali: Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Valisi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mostyn’in görüşmesinde savunma, eğitim ve ekonomik iş birliği konuları öne çıktı. Çanakkale ortak mirası da gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, ekonomik iş birlikleri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.
Çanakkale vurgusu dikkat çekti
Sam Mostyn, Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Çanakkale Savaşları'nın iki ülke halkları arasında özel bir bağ kurduğunu hatırlattı. Mostyn, bu ortak tarihsel mirasın, karşılıklı anlayışı pekiştirdiğini söyledi.
Bölgesel meseleler de ele alındı
Görüşmede Orta Doğu’daki son gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve uluslararası barış çabaları da gündeme geldi. İki lider, barışın sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiği konusunda mutabık kaldı.