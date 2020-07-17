Türkiye bizden öğrendi: O gece darbecilerin hedefi olduk ama yine de yılmadan gazetecilik yaptık

Türkiye, hain darbe girişimini Yeni Şafak’tan öğrendi. O gece darbecilerin hedefi olduk ama yine de yılmadan çalıştık ve gazetecilik yaptık.

Albayrak Medya Grubu, 15 Temmuz gecesi direnişin kalelerinden birisi oldu. Türkiye, İstanbul ve Ankara’da yaşanan askeri hareketliliğin “FETÖ’cü hainlerin darbe girişimi” olduğunu Yeni Şafak’tan öğrendi. Türkiye son birkaç yılda Gezi olayları, 17/25 Aralık kumpasları, terör saldırıları ve Suriye krizi gibi çok çetin sınavlardan geçti. 15 Temmuz da o büyük sınavlardan birisiydi.

Türkiye, hain ndarbe girişimini Yeni nŞafak’tan öğrendi. n

HAREKETLİLİĞİN ADINI KOYDUK

Tüm bu kritik dönemlerde ülkesinin ve milletinin yanında olan Yeni Şafak darbe girişiminin yaşandığı gece de yüz akı bir yayıncılık yaptı. 15 Temmuz’da akşam saatlerinde tüm basın yayın kuruluşları askeri hareketliliği anlamlandırmaya çalışırken Yeni Şafak, FETÖ’yü işaret etti. Saat 22:37’de “Paralel subaylardan ihanet girişimi” başlığıyla kalkışmanın adını koyan Yeni Şafak, haberinde şunları yazdı:

ABD DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ

“ABD destekli paralel subaylar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ele geçirmek için girişimde bulundu. Emniyet birimleri teyakkuzda, ihanet girişiminde bulunan askerlerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı etrafında hareketli saatler yaşanıyor. Genelkurmay Başkanlığı önüne çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken, savaş uçaklarının da uçuş yaptığı görüldü.”

DİRENİŞİN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Bu haber Yeni Şafak’ın sosyal medya hesapları ile Albayrak Medya Grubu bünyesindeki TVNET’ten yapılan canlı yayınlarla milyonlarca insana ulaştırılarak darbecilere karşı direnişin fitili ateşlendi.

Bir an bile tereddüt etmeden çalışmalarına devam eden Yeni Şafak ve TVNET’in haber merkezleri gelişmeleri anlık olarak Türkiye ve dünyaya ulaştırdı, milleti sokak sokak direnişe çağırdı. Yeni Şafak’ın bu haberi terör örgütü FETÖ’yü de panikletti. Örgütün yayın organlarında Yeni Şafak Gazetesi isim verilerek hedef gösterildi.

KARANLIKTA ÇALIŞILDI

İlk gece tıpkı TRT ve CNN Türk gibi Yeni Şafak gazetesi binası da darbecilerin hedefi oldu. Binamızın üzerinden alçak uçuşlarla sonik patlamalar gerçekleştiren darbeciler, gazetemizde korku ve panik oluşturmak istedi. Ancak Yeni Şafak çalışanları tüm perdeleri kapatıp ışıkları söndürerek gazetecilik yapmaya devam etti.

30 MİLYON İNSAN HABERDAR OLDU

Yeni Şafak’ın internet adresi üzerinden yapılan haberler sadece 22.00-01.00 saatlerinde 30 milyonu aşkın vatandaşa ulaştı. Facebook ve Twitter hesapları üzerinden kullanıcılar darbe girişimini anbean Yeni Şafak’ın adreslerinde izledi.

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Direnişi dijitale kazıdık

Yeni Şafak 15 Temmuz’dan sonra da FETÖ ile mücadelesine devam etti. FETÖ’cülerin ihaneti, milletin direnişi unutulmasın diye 15 Temmuz dijital kütüphanesi oluşturuldu. Darbe girişiminin ilk 48 saati, şehitlerin şanlı direnişi, söyleşiler, itiraflar ve daha bir çok özel çalışmadan oluşan ve 3 dilde yayın yapan 15 Temmuz dijital kütüphanesi, okurlardan yoğun ilgi gördü. Dijital kütüphane 3 yılda 1,3 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.