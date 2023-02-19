Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesine 1183 tır yardım malzemesi gönderdi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. 11 kenti yerle bir eden ve 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremde on binlerce kişi evsiz kaldı. Felakette son gelen rakamlara göre 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...