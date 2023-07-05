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Türkiye ile Yunanistan arasında kritik temas: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki Bakanın Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

20:24 . 5/07/2023 Çarşamba
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefonda görüştü.

Bakan Güler ile Dendias'ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.


Ayrıca iki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.



#Yaşar Güler
#Nikos Dendias
#Telefon Görüşmesi
#NATO Vilnius Zirvesi
1 saat önce
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