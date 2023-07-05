Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü: İsveç atılan adımları boşa çıkarıyor

AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı’na canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muhalefetin uğraştığı konulara baktığımızda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkına varıyoruz. Yani bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. Türkiye yüzyılını inşa etme görevi bizlerin omuzlarındadır. 85 milyon umudunu bize bağlamıştır. Nerede bir sorun varsa çözümün adresi biziz" şeklinde konuştu.