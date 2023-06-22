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Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi iş birliğiyle 30 öğrenciye tam burs verilecek

Uluslararası alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyanın en büyük 5. eğitim kurumu haline gelen Türkiye Maarif Vakfı, Katar Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği protokolüyle öğrencilere Katar’da eğitim alma sağlıyor. İmzalanan protokol kapsamında, 30 öğrenciye Katar Üniversitesi tarafından lisans eğitimi için tam burs verilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılında başlayan burs programı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

17:20 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Burs kapsamında öğrencilere; üniversite eğitimleri için tam burs, üniversite yurdunda ücretsiz konaklama, aylık 500 Katar riyali, sağlık sigortası ve yılda bir kez ekonomi sınıfında gidiş-dönüş uçak bileti tahsis edilecek.

Burs kapsamında öğrencilere; üniversite eğitimleri için tam burs, üniversite yurdunda ücretsiz konaklama, aylık 500 Katar riyali, sağlık sigortası ve yılda bir kez ekonomi sınıfında gidiş-dönüş uçak bileti tahsis edilecek.

Programa başvuracak öğrencilerin lise diploma notunun 100 üzerinden en az 85 olması, B1 düzeyinde Arapça bilmeleri, üniversitelerin burs vereceği bölümler için belirlediği kriterleri sağlamış olmaları, 22 yaşından gün almamış olmaları, sabıka kaydının bulunmaması ve burs sözleşmesini imzalayarak eğitime kesintisiz bir şekilde devam etme taahhüdünde bulunmaları gerekiyor.



Öğrencilerin burs programına kabul edildikleri takdirde; tam zamanlı ve kesintisiz bir şekilde akademik başarı kriterini sağlayarak okulu belirtilen sürede bitirmeleri, Katar Üniversitesi bünyesinde öğrenci istihdamı dışında bir yerden burs almamaları veya ücretli bir işte çalışmamaları, Katar Üniversitesince belirlenen kurallara uymaları, yasalara saygı göstermeleri, ülkedeki kurallara ve kültüre uygun olarak profesyonel davranışlar sergilemeleri, herhangi bir kronik sağlık sorunlarının bulunmaması ve tercih ettikleri bölümler için Katar Üniversitesinin belirlediği koşulları sağlamaları gibi yükümlülükleri bulunuyor.

Burs kapsamında öğrencilere; üniversite eğitimleri için tam burs, üniversite yurdunda ücretsiz konaklama, aylık 500 Katar riyali, sağlık sigortası ve yılda bir kez ekonomi sınıfında gidiş-dönüş uçak bileti tahsis edilecek.



Öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesinden Arap Dili, Siyaset ve Planlama Geliştirme, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Medya, Psikoloji, Sosyal Hizmetler ve Sosyoloji; İslami İlimler Fakültesinden İslami Araştırmalar, Akaid ve Davet Çalışmaları, Fıkıh ve Ulusal Fıkıh, Kuran ve Sünnet; İktisadi Bilimler Fakültesinden Muhasebe, İktisat, İşletme ve Pazarlama; Eğitim Fakültesinden Özel Eğitim, Beden Eğitimi ve Bilimsel eğitim bölümleriyle Hukuk Fakültesine başvuru yapabilecekler.

#Türkiye Maarif Vakfı
#Katar Üniversitesi
#burs
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