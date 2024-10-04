Türkiye pazar günü Filistin için yürüyecek: 60'tan fazla şehirde insanlık dramına dikkat çekilecek

Mahitapoğlu, "7 Ekim'in yıl dönümü. Bundan dolayı da Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları olarak hem Filistin'e destek hem soykırıma itiraz hem de Amerika başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan ve tüm bu vahşete ortak olanları ifşa etmek için meydanlarda olacağız." dedi.