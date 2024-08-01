İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: Binlerce kişi şehitler için toplandı

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım da, “Eğer bir dava en iyilerini Allah yolunda kurban vermeye başlamışsa zafer yakındır. Biz iman etmiş insanlarız, bir davaya gönül vermişiz ve bu yolda kurban olana kadar Filistin davasını, Mescid-i Aksa davasını asla geri bırakmayacağız. Bütün zalimlerle, bütün tağutlarla, bütün işbirlikçilerle, bütün yardakçılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.