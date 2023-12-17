İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü': On binlerce insan Gazze için tek ses oldu

Gazze'ye destek vermek amacıyla Fıstıkağa Metro Durağı’nda toplanan binlerce kişi, Üsküdar Meydanı’na kadar yürüyüş eylemi gerçekleştirdi.





Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, yürüyüş boyunca Filistin'e desteklerini göstererek apertheid rejimi işgalci İsrail'in zulmünü lanetledi.





“Allah’a teslim olan, hiçbir güce boyun eğmez”

Rıdvan Kaya

Yürüyüşün varış noktası olan Üsküdar Meydanı’ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından katılımcılara hitap eden Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Gazze halkının mallarını, canlarını ve en sevdiklerini dahi feda etmeyi göze alıp haklı mücadelelerinden vazgeçmediklerini söyledi. Kaya, "Bütün dünya iki ayı aşkın zamandır katil İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara ve müminlerin direnişine şahitlik ediyor. Gazze halkı direnişiyle, Allah'a teslim olanın Allah'tan başka hiçbir güce boyun eğmeyeceğini bir kere daha gösterdi. 72 günlük süreçte kardeşlerimizin kahramanlığına şahit olduk, işgalci siyonistlerin zevaline de şahitlik edeceğiz inşaallah" dedi.





“Dua edin, işgalcilerin zulmünü duyurun ve boykot edin”

Osman Atalay

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, işgalci İsrail'in saldırılarının 72 gündür devam ettiğini hatırlattı. Atalay, "Gazze'de su, gıda ve ilaç tükeniyor. Gazze'ye Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yardımlar, ihtiyacın çok altında. Su, gıda, ilaç, yakıt ve diğer insani yardım malzemelerinin Gazze'ye gerektiği şekilde ulaştırılması gerekiyor. Gazze’de kardeşlerimiz bizden üç şey bekliyor. Diyorlar ki; bize dua edin, eylemler yaparak işgalcilerin zulmünü duyurun ve mallarını boykot edin. Her birimiz, üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bugün hep beraber, Gazze’nin ihtiyacı olan siyasi, maddi ve manevi desteği vermek zorundayız” ifadelerini kullandı.





“Gazzeliler bu mücadeleyi tüm Müslümanlar adına veriyor”

Süheyl Hindi

Gazze halkının, mukaddesatımıza el ve dil uzatılmaması için mücadele ettiğini ifade eden Filistinli alim Süheyl Hindi ise, “Gazzeliler, tüm Müslümanlar adına bu mücadeleyi veriyorlar. 7 Ekim’den bu yana 20 bine yakın kişi şehit oldu. Gazze’deki yerleşim birimlerinin yarısından fazlası içindekilerle birlikte yerle bir edildi. Kadınlar, çocuklar ve siviller enkazların altında kaldı. Bütün bu katliamlara rağmen kardeşlerimiz ayakta ve mücadele etmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.



