Türkiye'nin en genç muhtarı: Mührü babasından alarak göreve başladı

Bozdoğan, “10 yıllık muhtarlığımı oğluma kaptırdım. Hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Mührü vermek istemiyordum. Bizde söylenen bir söz vardır. Mührü yutarım da vermem derler ama ben vermek zorunda kaldım. Sonuçta seçimi kazandı. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten çok çekişmeli bir seçim oldu. Buna rağmen 21'e 19 oy ile hakkıyla kazandı.

Şuan Türkiye'nin en genç muhtarının babası olarak gurur duyuyorum.