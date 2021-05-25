Gündem Türkiyenin en yüksek ayaklı viyadüğü Eyiste Konya Alanya arası 2 saat 15 dakika olacak
KONYA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü 'Eyiste': Konya Alanya arası 2 saat 15 dakika olacak

Konya’nın Hadim ilçesindeki Eyiste Deresinde yapımına başlanan Türkiye’nin ilk en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eyiste Viyadüğü tamamlandığında Konya ile Antalya’nın Alanya ilçesi arasındaki ulaşım 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü Eyiste: Konya Alanya arası 2 saat 15 dakika olacak
Viyadük, yükseklikleri 42 metre ve 165 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirildi.

Hadim ilçesinde Toros Dağları üzerinde bulunan Eyiste Deresi’nde yapımına başlanan Eyiste Viyadüğünde çalışmalar sürüyor. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlayacak viyadük hizmete girdiğinde Alanya-Konya arasında ulaşım 2 saat 15 dakikada sağlanabilecek.

Toplam uzunluğu bin 372 metre

Dünyanın en büyük viyadükleri arasında ikinci olan Eyiste Viyadüğü, Türkiye’nin de ilk en yüksek ayaklı viyadüğü olarak dikkat çekiyor. Toplam uzunluğu bin 372 metre olan viyadük, dengeli konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 metre ve 165 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirildi.

Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
GÜNDEM
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru

2022'de tamamlanacak

Eyiste Viyadüğü bu özelliği ile Türkiye’nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip karayolu köprüsü olacak. Eyiste Viyadüğünin toplam genişliği ise 25 metre olacak. Gidiş-geliş güzergahında 2’şer şeritten toplam 4 şerit olarak hizmet verecek Eyiste Viyadüğünün 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.


  • Eyiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye’nin kuzey ve güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standartlarının yükseltilmesi ve ülke ekonomisine de önemli oranda katkı sağlanması hedefleniyor.

Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek: Türkiye'nin en yükseği
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Orta ayaklarda üstyapı imalatları devam eden projede, sağ ve sol köprünün üst yapı imalatlarında yüzde 22 ilerleme sağlandı. Eğiste Viyadüğü'nün 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde halihazırda kullanılan yolda yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2,30 mertebesine düşürecek.
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Böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak proje ile mesafe 4 bin 400 metre kısalacak. Viyadük, 12,50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilerek duble gidiş-geliş yol özelliğiyle faaliyet gösterecek. 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek viyadük, bu özelliğiyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü olacak.
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Hadim Belediye Başkanı Ahmet şunları kaydetti: Büyük bir proje, ilçemiz sınırları içerisinde yapılıyor. Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu viyadük, 166 metre ile Türkiye'nin en yüksek ayaklı olması bakımından önemli. Zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Hadim'in turizmin potansiyeline katkı sağlayacak. İlçe ekonomisine katkı verecek. Buraya emek veren hükümetimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum.
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Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek: Türkiye'nin en yükseği
Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde köprü üst yapı imalatının yüzde 22'si tamamlandı.Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yapılan projede, köprü ayaklarında temel beton imalatları tamamlanarak elevasyon yapım çalışmaları yüzde 98 oranında bitirildi.

Doğu Anadolu'nun en büyüğü: Tam 900 metre
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Bitlis-Baykan kara yolunda inşa edilen ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun viyadüğü özelliği taşıyan Bitlis Çayı Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor. Bölgede sürekli heyelan yaşanması ve sürücülerin kışın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için yapımı süren 900 metre uzunluğundaki viyadüğün, 2022 yılının sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Yüklenici firma yetkilisi Arafat Özaydın, gazetecilere, platform genişliği yaklaşık 20 metre olan Bitlis Çayı Viyadüğü'nün, 2'si kenar ve 10'u orta olmak üzere 12 ayaktan oluştuğunu söyledi.
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Ayak yüksekliği maksimum 54 metre olan viyadüğün, ayaklar arasındaki mesafenin de yaklaşık 90 metre olduğunu anlatan Özaydın, şu bilgileri verdi:
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Çelik konstrüksiyonla inşa edilen viyadük itme sürme tekniğiyle yapılıyor. Projenin toplam ağırlığı 14 bin 700 ton. Projeyi 2022 yılının sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar 120 metre civarında itme sürme yaptık. Proje kapsamında Bitlis ve Baykan yönlerinde 2 atölye kurduk. Ankara'daki 3 fabrikamızda imalatlar yapılarak buraya naklediliyor. Ankara'da 250, burada da 100 personel çalışıyor. Proje bittiğinde bölgede ulaşım ve trafik ciddi anlamda rahatlayacak. Aynı zamanda bu proje bölgedeki heyelanlardan kaynaklı yapıldı. Yol heyelanlardan da kurtulmuş olacak.
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Bitlis Çayı Viyadüğü'nün, bölgenin en uzun viyadük projesi olduğunu dile getiren Özaydın, şöyle devam etti:
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Yatay ve düşey kodları olduğundan itme sürme tekniği çok zor bir proje. Böyle bir projenin yapılması da teknik ve teknolojik açıdan bölgeye ciddi bir kazanım sağlayacaktır. Projenin güzel şekilde sonuçlanacağını taahhüt ediyoruz. 2022 yılının sonunda vatandaşlarımız bu yolu rahatlıkla kullanacaklar. Diyarbakır, Adana ve Mersin'e bağlantı yolu. Özellikle tırlar ve büyük araçların kullandığı yolun dar olması nedeniyle trafikte ciddi tehlikeler yaşanıyordu. Projenin tamamlanmasıyla bütün problemler ortadan kalkacak.
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Doğu Anadolu'nun en büyüğü: Tam 900 metre
Bitlis-Baykan kara yolunda inşa edilen ve "Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun viyadüğü" özelliği taşıyan Bitlis Çayı Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor. Bölgede sürekli heyelan yaşanması ve sürücülerin kışın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için yapımı süren 900 metre uzunluğundaki viyadüğün, 2022 yılının sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
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