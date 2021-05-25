Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü 'Eyiste': Konya Alanya arası 2 saat 15 dakika olacak

Hadim ilçesinde Toros Dağları üzerinde bulunan Eyiste Deresi’nde yapımına başlanan Eyiste Viyadüğünde çalışmalar sürüyor. Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni birbirine bağlayacak viyadük hizmete girdiğinde Alanya-Konya arasında ulaşım 2 saat 15 dakikada sağlanabilecek.

Toplam uzunluğu bin 372 metre

Dünyanın en büyük viyadükleri arasında ikinci olan Eyiste Viyadüğü, Türkiye’nin de ilk en yüksek ayaklı viyadüğü olarak dikkat çekiyor. Toplam uzunluğu bin 372 metre olan viyadük, dengeli konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 metre ve 165 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirildi.

GÜNDEM Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru

2022'de tamamlanacak

Eyiste Viyadüğü bu özelliği ile Türkiye’nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip karayolu köprüsü olacak. Eyiste Viyadüğünin toplam genişliği ise 25 metre olacak. Gidiş-geliş güzergahında 2’şer şeritten toplam 4 şerit olarak hizmet verecek Eyiste Viyadüğünün 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

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Eyiste Viyadüğünün tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye’nin kuzey ve güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standartlarının yükseltilmesi ve ülke ekonomisine de önemli oranda katkı sağlanması hedefleniyor.

FOTOĞRAF 5 Orta ayaklarda üstyapı imalatları devam eden projede, sağ ve sol köprünün üst yapı imalatlarında yüzde 22 ilerleme sağlandı. Eğiste Viyadüğü'nün 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde halihazırda kullanılan yolda yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2,30 mertebesine düşürecek. Böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak proje ile mesafe 4 bin 400 metre kısalacak. Viyadük, 12,50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilerek duble gidiş-geliş yol özelliğiyle faaliyet gösterecek. 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek viyadük, bu özelliğiyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü olacak. Hadim Belediye Başkanı Ahmet şunları kaydetti: Büyük bir proje, ilçemiz sınırları içerisinde yapılıyor. Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu viyadük, 166 metre ile Türkiye'nin en yüksek ayaklı olması bakımından önemli. Zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacak. Hadim'in turizmin potansiyeline katkı sağlayacak. İlçe ekonomisine katkı verecek. Buraya emek veren hükümetimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek: Türkiye'nin en yükseği Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde köprü üst yapı imalatının yüzde 22'si tamamlandı.Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yapılan projede, köprü ayaklarında temel beton imalatları tamamlanarak elevasyon yapım çalışmaları yüzde 98 oranında bitirildi.



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