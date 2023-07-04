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Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapmıştı: FETÖ'cü hain İstanbul'da yakalandı

ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan FETÖ firarisi, şüpheli hareketler sergileyince, polis ekipleri parmak izini aldı. Şüphelinin Allen Brooks değil FETÖ firarisi Abdullah Uzundere olduğu tespit edildi. 

09:55 . 4/07/2023 Salı
DHA
Firari FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı

Firari FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda 23 Haziran Pazar günü ABD'den gelen ABD pasaportlu Allen Brooks isimli bir kişi pasaport işlemleri yapılırken şüpheli hareketler sergiledi.
Brooks'un tedirgin hallerini fark eden polis, şüpheliyi parmak izi bölümüne götürdü. Burada yapılan çalışmada şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi.  
Gözaltına alınan Uzundere, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Uzundere'nin ABD vatandaşlığına geçip adını ve pasaportunu değiştirerek Türkiye'ye dönüş yaptığı belirlendi. 



#FETÖ
#operasyon
#Allen Brooks
#Abdullah Uzundere
19 dakika önce
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