Gündem Türkiyeye dönüp cumhurbaşkanı adayı olacağım diyen Cem Uzanın niçin dönemediği ortaya çıktı
POLİTİKA

'Türkiye'ye dönüp cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyen Cem Uzan'ın niçin dönemediği ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye’ye döneceğini iddia eden Cem Uzan hakkında 47 yılı aşan kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını iddia eden ve vaatlerini sıralayan Cem Uzan yakalanması halinde örgüt kurmak, kamu kurumunu dolandırmak, hakkı olmayan mala tecavüz gibi pek çok suçtan hüküm giyecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeye dönüp cumhurbaşkanı adayı olacağım diyen Cem Uzanın niçin dönemediği ortaya çıktı
Cem Uzan

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cem Uzan, Türkiye’ye döneceğini ve cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını iddia etmişti. Ancak seçimlerde aday olacağını söyleyen Cem Uzan'ın hakkında 47 yılı aşan kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Yasa dışı işlemlerle Türk halkını milyarlarca dolar zarara uğratarak yurt dışına firar eden Cem Uzan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'ye gelebileceğini iddia etti. Yakın tarihte yaptığı paylaşımda 2023 seçimlerinde gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ifade eden Uzan bu paylaşımın ardından vaatlerini de sıraladı.

Cem Uzan paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

HAKKINDA 47 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Ancak Cem Uzan hakkında, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/123 E. sayılı, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/10 E. sayılı ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/47 E. sayılı dosyalarından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, resmi ve özel evrakta sahtecilik, Bankalar Kanununa muhalefet, devlete ve şahsa karşı işlenen nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumunu dolandırmak, nitelikli zimmet, hürriyeti tahdit, hakkı olmayan mala tecavüz suçları sebebiyle kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezası olduğu belirlendi.

Mahkumiyet kararı verilen üç dosya için Cem Cengiz Uzan vekilleri tarafından yargılamanın iadesi talebinde bulunulmasına rağmen her üç mahkeme de yargılamanın iadesi talebine ret yanıtını verdi.

Firari Cem Uzan hakkında gıyabi tutukluluk kararı verilen İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/258 E. sayılı dosyasından kara para aklama suçu sebebiyle açılan ceza davası da sürüyor.

Öte yandan Twitter hesabından dönemin TMSF Başkanı ve kurul üyeleri hakkında hakarette bulunması nedeniyle de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/921 E. sayılı dosyadan da bir dava devam ediyor.

Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan Genç Parti'nin genel başkanı oldu
GÜNDEM
Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan Genç Parti'nin genel başkanı oldu
Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Ersan Şen Kılıçdaroğluna verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.