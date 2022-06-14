'Türkiye'ye dönüp cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyen Cem Uzan'ın niçin dönemediği ortaya çıktı

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cem Uzan, Türkiye’ye döneceğini ve cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını iddia etmişti. Ancak seçimlerde aday olacağını söyleyen Cem Uzan'ın hakkında 47 yılı aşan kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Yasa dışı işlemlerle Türk halkını milyarlarca dolar zarara uğratarak yurt dışına firar eden Cem Uzan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'ye gelebileceğini iddia etti. Yakın tarihte yaptığı paylaşımda 2023 seçimlerinde gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ifade eden Uzan bu paylaşımın ardından vaatlerini de sıraladı.

Cem Uzan paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olacağım. REKLAM June 9, 2022

Kumarhaneler, eğlence merkezleri, oteller hepsi bir arada Mardin’de olacak. Arap ülkelerinden, Gürcistan, Ermenistan & yüzlerce ülkeden milyar dolarlar Türkiye’ye akacak. Makao & Las Vegas ülkelerine korkunç derecede döviz kazandırıyor. Dünya piyasasında rekabet için bunlar şart. — Cem Uzan (@uzancc) June 10, 2022

Mülteci probleminin NET çözümü: Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek. Problem satın alınacak. #GençParti — Cem Uzan (@uzancc) June 10, 2022

HAKKINDA 47 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Ancak Cem Uzan hakkında, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/123 E. sayılı, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/10 E. sayılı ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/47 E. sayılı dosyalarından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, resmi ve özel evrakta sahtecilik, Bankalar Kanununa muhalefet, devlete ve şahsa karşı işlenen nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumunu dolandırmak, nitelikli zimmet, hürriyeti tahdit, hakkı olmayan mala tecavüz suçları sebebiyle kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezası olduğu belirlendi.

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Mahkumiyet kararı verilen üç dosya için Cem Cengiz Uzan vekilleri tarafından yargılamanın iadesi talebinde bulunulmasına rağmen her üç mahkeme de yargılamanın iadesi talebine ret yanıtını verdi.

Firari Cem Uzan hakkında gıyabi tutukluluk kararı verilen İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/258 E. sayılı dosyasından kara para aklama suçu sebebiyle açılan ceza davası da sürüyor.

Öte yandan Twitter hesabından dönemin TMSF Başkanı ve kurul üyeleri hakkında hakarette bulunması nedeniyle de İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/921 E. sayılı dosyadan da bir dava devam ediyor.