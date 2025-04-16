Tutuklaması istenen Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün yasaklı firmalara ihale talimatı verdiği ortaya çıktı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanması talebinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İrtibatlı firmalardan dönüşümlü teklifler alındı

Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin yaptığı birçok mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı bildirildi.

İhale usulüne etki etmek amacıyla belirli yasal sınırların altında kalmak için konusu aynı olan işlerin bölünüp yakın tarihlerde aynı yüklenicilere ihale edildiği kaydedilen yazıda, benzer firmalardan yan teklif alındığı, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres ve ortaklık düzeyince organik bağ olduğuna işaret edildi.

"Tüm ihale süreci usulsüz icra edildi"

Hazırlanan şartnamelerin diğer firmaların katılımını engelleyici, yüklenicisini de önceden belirli olacak şekilde koşul içerdiği aktarılan yazıda, "Kimi mal ve hizmet kabullerinin ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirilmek suretiyle tüm sürecin usulsüz icra edildiği, ihale yüklenicisi firmanın, ihale yaklaşık maliyetini belediye idaresinden önceden öğrenerek diğer firma tekliflerini aralarındaki bağ ile oluşturup, ihale dosyasına kendisi getirdiği şeklindeki hukuka aykırılığın yaşandığına dair kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur." tespiti yapıldı.

Yazıda, ihalelerde açıklı, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırılık oluşturan bu gibi durumların, ihaleye katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini ve ihalenin kamu menfaati için en uygun koşullarda yapılmasını engellediği, böylelikle ihale süreçlerindeki hukuka aykırı uygulamaların yaşandığının değerlendirildiği kaydedildi.

Fidan Gül'ün, daha önce görevli olduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bir kısım mal ve hizmet alımında, halihazırda yetkilileri tutuklu olan bazı firmalara hukuka aykırı olarak, kişisel ilişkiyle öncelik tanıdığı, resmi süreçler sonradan tamamlanacak şekilde, açık hesap malzeme alımında bulunmasını talimatlandırdığı aktarıldı.

Yasaklı firmalara göz yumuldu

Yazıda, Gül'ün kamu ihalelerinden yasaklı firmaların katılımına göz yumarak ihale süreçlerini usule aykırı şekilde tamamlattığı belirtilerek, "Belediyenin farklı birimlerinde açık hesap harcaması şeklinde yapıldığı değerlendirilen ancak karşılığı, malzemenin teslim edilip edilmediği dahi belli olmayan mal ve hizmet alımları kapsamında yaklaşık 50 milyon liralık belediye piyasa borcunun sosyal yardım işleri müdürlüğünce üstlenilerek, bu bedeli çıkartmak için usule aykırı yeni ihale sürecinin başlatılmasına çalıştığı" değerlendirildi.

Yazıda, ilgili birim personelinin usulsüzlüklere karşı çıkmasına rağmen Gül'ün mobbing yoluyla istediği firmadan alım yapılmasını sağladığı iddialarının bazı beyanlara yansıdığı ve pazarlık yoluyla yapılan ihale dosyalarının incelenmesinde usulsüzlüklerin gözlendiği ifade edildi.

Yasak aşk iddiası

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 07.30'da gözaltına alındı. Fidan Gül’ün kapısını emniyet güçlerine Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç açtı. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Gül hakkındaki gözaltı kararının, dosyaya giren yeni deliller üzerine verildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında halen 12 şüpheli tutuklu bulunuyor. Bilgehan Murat Miniç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.







