Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dün sabah gözaltına alınmıştı. Gözaltı ve arama kararının elde edilen yeni deliller çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu olarak bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında verildiği öğrenildi. Fidan Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı. Fidan Gül, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.