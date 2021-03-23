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İSTANBUL

Tuzla'da lüks sitede ceza isyanı: Burada çok ilginç şeyler oluyor

İstanbul'da yaklaşık 250 dairenin bulunduğu bir sitedeki vatandaşlar, 'Asgari ücret cezası' adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, ödemedikleri takdirde çeşitli bahanelerle araçlarıyla otoparka giremediklerini ve site yönetimi tarafından iş yerlerine şikayet mailleri atıldığını dile getirdi. Yönetimin site içinde daire sakinlerine maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan ceza kestiği, çocukların çimlerde oyun oynamasının da yasak olduğu iddia edildi. Site bahçesinde toplanan yaklaşık 70 kişi alkışlar eşliğinde yönetimi istifaya çağırdı. Ceza kesilen daire sakinlerinin avukatıysa konuya ilişkin, ''Burada çok ilginç şeyler oluyor'' diyerek açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Tuzlada lüks sitede ceza isyanı: Burada çok ilginç şeyler oluyor
Site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı iddia edilen uygulamalar adliyeye taşındı.

Tuzla'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, geçici site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı iddia edilen uygulamalar adliyeye taşındı. Yaklaşık 250 dairenin bulunduğu lüks sitede vatandaşlar, 'Asgari ücret cezası' adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, ödemedikleri takdirde çeşitli bahanelerle araçlarıyla otoparka giremediklerini ve site yönetimi tarafından iş yerlerine şikayet mailleri atıldığını dile getirdi. Yönetimin site içinde daire sakinlerine maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan ceza kestiği, çocukların çimlerde oyun oynamasının da yasak olduğu iddia edildi. Site bahçesinde toplanan yaklaşık 70 kişi alkışlar eşliğinde yönetimi istifaya çağırdı.

Tuzla'da bulunan 250 dairelik lüks bir sitede, inşaat firması geçici olarak site yönetimini üstlendi. İddialara göre, son 3 aydır yönetimin yapmış olduğu bazı uygulamalar ve cezalar site sakinlerini canından bezdirdi.

DHA

"İŞLERİNDEN ATILMASINI TALEP EDİYORLAR"

Ceza kesilen daire sakinlerinin avukatı ve site sakini Hakan İnce, "Yaklaşık 40 tane kat malikinin avukatlığını yapıyorum. Burada çok ilginç şeyler oluyor. Gerçekten çok fazla insan mağdur. Özellikle KVKK kapsamında kamera görüntülerini alarak insanların şirketlerine mailler atılıyor. Buna ilişkin 3-4 tane dava açtık. Maillerde bu şahıs, sosyal mesafeye uymuyor veya taşkınlık çıkarıyor diyor. Kendisine muhalif gördüğü kişilerin görüntülerini alıp şirketlerine gönderiyor ve bu şahısların terörist ve çete olduğunu yaftalayarak bunların işlerinden atılmasını talep ediyorlar. Bunlar çok ciddi suçlamalar, çok ciddi suçlar" dedi.

DHA

"MUHALİF GÖRDÜĞÜ VEYA SEVMEDİĞİ KİŞİLERE ASGARİ ÜCRET CEZASI ADI ALTINDA CEZALAR KESİYOR"

Site yönetiminin cezaları kesmek adına bir yetkisi olmadığını kaydeden İnce, "Bu cezaları polis de kesemiyor. Polis arkadaşları çağırdığımız da kendileri de söylüyor. Burada ceza kesme yetkisi tamamen valiliklerdedir, kaymakamlıklardadır.

Site yönetimi sokağa çıkma yasağı olsun olmasın kendisine muhalif gördüğü veya sevmediği kişilere asgari ücret cezası adı altında cezalar kesiyor. Bunu Valiliğe de göndermiyor, kendisi tahsil etmeye çalışıyor. Bir kat malikine sosyal mesafeye uymamak ve maskeyle ağzı kapatmamak şeklinde bir ihtar gönderiyor. Buna ilişkin bin lira ceza kesiyor. Bin liralık cezayı da icraya koyuyor. Kendisini alacaklı görüyor. Bu usulsüzdür, kişilerin huzurunu bozma suçunu da meydana getirmektedir" diye konuştu.

DHA


"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ, SİTEYE SOKULAMAMA TEHDİTLERİ ALIYORUZ"

Site sakini Bora Ergünsel ise, "5 kuruş borcu olmayan insanın elektriği, suyu, doğalgazı kesilirse zorla ne hissederse onu hissediyorum. Evime huzurla girmek istiyorum başka bir şey istemiyorum. Ama her akşam polisle geldiğimiz an kapılarımız açılıyor. Tek sorunumuz birilerine itiraz etmek, hesap sormak. Aynı şekilde telefonla tehditler alıyoruz. Ölüm tehditleri alıyoruz, siteye sokulamama tehditleri alıyoruz. Kayıtların hepsi mevcut. Evde koronavirüsten yattığımız bir dönemde bile başka bir yerde bulunup dükkan bastığımız iddiasıyla mahkemeye verildik. Tehditler ve yıldırma politikasıyla başımıza gelmeyen kalmadı. Evde huzurla oturmak isterken günümüz akşamımız sürekli karakolda geçiyor" şeklinde konuştu.

"KENDİMİZİ ESİR KAMPINDA GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Sitede oturan Avukat Didem Kasapoğlu, kat maliki olduğu halde haklarını arayamadığını söyledi ve "Asgari ücret cezası, adı altında cezalar kesiliyor ve bunları ödemediğimiz takdirde otoparkımıza giremiyoruz. Aynı zamanda kovid döneminde su sayaçlarımız yönetim tarafından sökülüyor, sıcak suyumuz kesiliyor. Kendimizi esir kampında gibi hissediyoruz. Ödediğimiz aidatlar da az aidatlar değil, bin liralara yakın aidatlar. Her ay ne ödediğimizi bilmiyoruz.

Bu hususta da tabii hukuk ve ceza olarak birçok yola başvurduk. 250 kat maliki olarak ciddi şekilde mağduruz. Otoparka giremiyorum çünkü asgari ücret cezasını ödemedim. Bin lira, iki bin lira, 10 bin liraya kadar cezalar var. Bu tümüyle yönetimin keyfi uygulamasına kalmış bir şey. Benim bildiğim yaklaşık 40 daire ceza aldı. Çünkü söz konusu kat maliklerinin avukatlığını da yürüttüğümüz için. Bu hususta biz hedef gösterildik. İstanbul Barosu da bazı soruşturmalarda yanımızda müdahil oldu. Yakın zamanda da katledilen avukat meslektaşımızın başına gelenlerin bizim de başımıza gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİTE YÖNETİMİNE SUÇ DUYURUSU

Site sakini Avukat Hakan İnci de yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu sitede yaklaşık 1,5 yıldır ikamet ettiğini ve 30'a yakın site sakininin avukatlığını yaptığını belirten Avukat Hakan İnci, emniyetteki ifadesinde site yönetiminde bir şirketin bulunduğunu ve şirket yöneticisi Nihat Ş'nin öz oğlunu vekaleten siteye yönetici olarak atadığını iddia etti.

YÖNETİME 30'A YAKIN KAT MALİKİ DAVA AÇMIŞTI

İnci'nin ifadesinde “Şahsın aidatlara ciddi oranda zam yapması site ortak alanına çit çekerek işgal etmesi üzerine 30'a yakın kat maliki tarafından bu şahsa dava açılmıştır. Anadolu 8. Hukuk Mahkemesi söz konusu dosyada hukuka ayrılık tespit edilmiştir. Ayrıca bu şahsa ait 42 bağımsız bölüm hiçbir aidata katılmamaktadır. Bu ve buna benzer davaları avukat olarak yürüttüğüm için bu şahıs tarafımı arayarak tehdit etmiştir. Eşime ve bana hakaret etmişlerdir bunlarla ilgili Başsavcılığa sunduğum suç duyurusu dilekçesine takipsizlik kararı verilmiştir" dediği öğrenildi.

CEZALARIN BEDELİNİ DE KENDİ HESABINA İSTEDİLER

Nihat Ş'nin su saati sökülmesi problemini konuştukları sırada saldırması ve hakaret etmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu kişiye 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan dava açıldığı belirtilen ifadede Avukat İnci “Son bir haftadır seçim tarihi açıklandığından beri yönetim, dava açan kat maliklerini çeşitli bahanelerle otoparklara almamaya başlamıştır. Yönetimin böyle bir yetkisinin olmadığına ilişkin Yargıtay kararlarını da sunuyorum. Yönetim özellikle bana, aileme ve kendisine dava açan site maliklerine sosyal mesafe, maske takmama gibi cezalar kesmiştir ve bu cezaların bedelini de kendi hesabına istemiştir. Buna ilişkin kesilen cezaları ve buna ilişkin icra takiplerini de ibraz ediyorum. Son günlerde ciddi şekilde rahatsızlık yaratan otoparka almama olayı sebebiyle neredeyse her gün siteye polis gelmektedir. Bu husus toplumsal olaylara sebebiyet verecek şekilde tehlike vermektedir."

DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM

Avukat İnci, site araçlarının otoparka alınmaması üzerine araç girişindeki bariyeri iple bağladığını, yönetimin kendisinden 'Mala zarar verme' suçundan şikayetçi olduğunu ifade ederek, bariyerlere zarar verilmediği, kendisine iftira atıldığını kaydetti. Avukat İnci, ifadesinde “Site kameralarından takip ederek sosyal mesafe maske cezası gibi cezalar keserek kendi namına ve hesabına cebri icra yoluna başvuran huzur ve sükunumuzu bozan ayrıca mülkiyetimize girmeyi engelleyen site yönetiminde yer alan Nihat Ş', Mehmet Emin Ş ve Yusuf E'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Söz konusu suç duyurusuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması bekleniyor.

Satılık ev fiyatına kiralık yazlık: Dudak uçuklatıyor
FOTOĞRAF 30
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Pandemide evlerde geçirilen sürenin artması beklenti ve beğeni ölçülerini değiştirdi. Konut kiralarken ya da satın alırken öncelikle bahçesi ve terası olan daireler ile villalar tercih edilmeye başlandı. Özellikle yazlıklarda yaşayanların sayısı artınca fiyatlar da geçen yıla göre yüzde 50 ile 60 arasında arttı.
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İzmir'in Çeşme, Muğla'nın ise Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ilçelerin kırsal mahallelerinde önü deniz, arkası ormanlık arazi müstakil evler ile villalara talep arttı. Havuzun, ortak kullanıldığı bir sitede 3 aylık kira bedeli 350 binden başlayıp 750 bin liraya kadar çıkabiliyor. Pandemiden önce 185 bin nüfuslu Bodrum’da yaşayanların sayısı 750 bine çıkarken yazlık kiraları 100 binden başlayıp 1 milyon liraya kadar yükseldi. Marmaris’te ise günlük kira bedeli 1000 ile 5 bin lira arasında değişiyor.
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SATILIK FİYATINA EV KİRALANIYOR Gayrimenkul danışmanı Serhat Önyer, pandemiyle birlikte kiralık ev fiyatlarının Çeşme'de yükseldiğini ve gelir düzeyi orta seviyede olanlar için zorlayıcı olduğuna dikkat çekti. Önyer, otoyolun tamamlanmasının ardından bölgeye, İzmir'in yanı sıra Bursa ve İstanbul'dan da talep olduğunu söyledi.
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Çeşme’de gayrimenkul danışmanı olarak hizmet veren Hürriyet Doğan ise, Alaçatı'daki ortak havuzlu sitede, 3 banyo ve 4 odalı evin sezonluk kirasının 165 bin lira olduğunu belirtti. Doğan, ortak havuzlu sitelerde bölgede rakamların 150 bin liradan başladığını, Mamurbaba mevkisine gidildikçe rakamların 750 bin liraya kadar çıktığını kaydetti. Geçen yıla göre bölgede kira fiyatlarında yüzde 50 ile 60 arasında artış olduğunu ifade eden Doğan, pandemi ve depreminin artışı sağladığını söyledi.
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İzmir'deki satılık daire fiyatına Mamuroba’da sezonluk ev kiraladıklarını kaydeden Ilıca Boyalık, “Bölgede ev fiyatları arttı. 350 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar kiralanıyor dedi.
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'ÇEŞME EN KALABALIK KIŞINI YAŞADI' <br> <br> Çeşme esnafı da ilçe nüfusunun artışından memnun olduklarını dile getirdi. Restoran işletmecisi Selim Akbaykal, kiralık ya da 3 ay sezonluk ev arayışında olanlarla sık karşılaşmaya başladığını söyledi. Akbaykal, Pandemiden ve özellikle İzmir depreminden sonra Çeşme'ye talep arttı. Çünkü insanlar kendilerini burada güvende hissediyor. Çeşme bu yıl en kalabalık kışını yaşadı. 46 bin olan nüfusumuz 250 bine dayandı...
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Baharla birlikte talep daha çok artmaya başladı. Bundan üç, dört yıl önce bir ev alabileceğiniz rakamlara, şu an ancak kiraya çıkabiliyorsunuz. Talebin çok olmasından dolayı sezonluk kiraların 300- 350 bin liraya kadar çıktığını duyuyoruz. Çeşme’ye son yıllarda İstanbul, Ankara ve Bursa’nın dışında gurbetçiler de gelmeye başladı” diye konuştu.
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'ÖN ÖDEMELİ REZERVASYONLAR MEVCUT' <br> <br> Karantina süresince temiz hava ve bahçeli ev hayali kuranların talebi artırdığını söyleyen Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, Salgın insanların evlerde aradığı beklentiyi değiştirdi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan üst gelir seviyesine sahip aileler, Güney Ege’de dünyaca bilinen Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi ilçelere yöneldi. Müstakil, günü birlik villalarda tatil yapmak için talep arttı. Şimdiden ön ödemeli rezervasyonlar mevcut. Yaz sezonunda Marmaris ve kırsal turistik mahallelerinde günü birlik ya da sezonluk kiralık müstakil villa kalmayacak gibi görünüyor” dedi.
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'TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ' <br> <br> Finans ve Emlak Uzmanı Figen Gedik de henüz sezon başlamadan taleplerin oluştuğunu belirtti. Gedik, “Üst gelir grubunun beğenisine uygun villa buluyoruz. Ultra lüks dediğimiz içinde havuzu, bahçesi, yaşam alanları olan, 4 1 ve üstü villalar günlüğü 3 bin ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Güneydoğu’dan yoğun talep aldık” ifadelerini kullandı.
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‘BOŞ DURMASIN’ DENİLEN YAZLIKLARA PİYANGO VURDU <br> <br> Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Sözcüsü Serkan Zeki Öztuncay, Bodrum'da pandemiden sonra günlük ve sezonluk ev kiralarının yüzde 50 arttığını hatırlattı. Salgının yanı sıra yaşanan depremin bölgede kiralık ve satılık fiyatları 3'e katladığını söyleyen Öztuncay, “Mülk sahiplerinin biraz insaflı davranmasını istiyoruz. Sürecin hep böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Pandeminin son bulmasının ardından mal sahipleri büyük bir handikap yaşayacaktır. Özellikle büyük şehirlerden gelenler geri dönecektir. O zaman da kiracı bulmakta güçlük yaşanacak dedi.
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Bodrumlu Gayrimenkul Danışmanı Metin Akbulut ise pandeminin yazlıkların kaderini değiştirdiğini iddia etti. Akbulut, “Genellikle yazlık kiralayıp, tatil yapılırdı. Ancak salgının yanı sıra internet kullanımının artması Bodrum’u son 5 yılda genç nüfusun da yaşamak için ilgi gösterdiği merkez haline getirdi. Pandemi sürecinin de başlamasıyla Bodrum'da yazlığı olanlar, evlerini kış şartlarına hazırlayıp, yaşadıkları için arz düştü. Son zamanlarda büyük şehirlerden gelenler sayesinde yeniden talep patlaması yaşıyoruz. Arz düşük, talep fazla olunca fiyatlar arttı...
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Bodrum'da genelde evler ‘yazın boş kalmasın’ diyerek kiraya verilirdi. Şimdi ise yeterli ev olmadığı için kiraya veriliyor. Bu da kiraların geçen yıla göre iki, üç katına çıkmasına neden oldu. Neredeyse sezonluk kiraya verilen bir evin parası ile başka şehirlerde ev satın alabilmek mümkün. Geçmişte büyük şehirde yaşayan birisi evini satıp Bodrum’a gelirdi. O parayla Bodrum’da evini alır kalanı da bankaya koyardı. Pandemiden sonra bu mümkün değil” diye konuştu.
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
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Ev fiyatına kiralık yazlık
Title
Ev fiyatına kiralık yazlık
Title
Ev fiyatına kiralık yazlık
Title
Ev fiyatına kiralık yazlık
Title
Ev fiyatına kiralık yazlık
Satılık ev fiyatına kiralık yazlık: Dudak uçuklatıyor
Pandemi nedeniyle yazlık evlere talep artınca kiralar tavan yaptı. İzmir'in Çeşme ilçesinde ortak havuzlu bir sitede, 3 ay süren sezonluk kira bedeli 350 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar çıktı.
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