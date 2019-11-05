Tuzla'daki 'erik çekirdeği davasında karar çıktı: Sürücüye 3 yıl 9 ay ceza hapis cezası

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ufuk Ö. ve avukatı ile müşteki M.Y.K.'nın ailesinin avukatı katıldı.

Müşteki M.Y.K.'nın ailesinin Avukatı Selcan Tatlısuluoğlu, sanığın kendi iradesi ile müşteki M.Y.K.'yı serbest bırakmadığını savunarak, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Tatlısuluoğlu, sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verilmesini talep etti.

OYNAT 00:39 11 yaşındaki çocuğa 'erik çekirdeği' dayağı Tuzla'da bir kişinin, 11 yaşındaki M.Y.'yi yere yatırarak dayak atması kameralara yansıdı. İddiaya göre arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y.'nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda tepki mesajı alan görüntülerde sürücünün, çocuğu feci şekilde dövdüğü görülüyor. BiP'te paylaş

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Sanığın avukatı Fulya Yavuzsever, müvekkilinin taş atma eyleminden sonra yakaladığı M.Y.K.'yı kendi iradesi ile güvenli bir yere teslim ettiğini öne sürerek müvekkili hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Cebir ve hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. M.Y.K.'nın sanığa taş atmasını "Haksız tahrik" nedeni sayan mahkeme, cezayı 4 yıl 6 aya indirdi. Sanığın bu cezası, "İyi hal" indirimi ile de 3 yıl 9'a düşürüldü.

GÜNDEM 'Erik çekirdeği' yüzünden öldüresiye dayak

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 yaşındaki M.Y.K.'nın 28 Nisan 2019 tarihinde arkadaşları ile Tuzla'da erik yedikleri, çekirdekleri yola doğru attıkları, bunun üzerine şüpheli Ufuk Ö.'nün aracına taş attığı gerekçesi ile M.Y.K.'yı darp ettiği belirtiliyor.

GÜNDEM 'Erik çekirdeği' yüzünden öldüresiye dayak

Ufuk Ö.'nün, M.Y.K.'yı ormanlık alana doğru götürmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, bu sırada bir kadının olaya müdahale ettiği, müdahale üzerine Ö.'nün M.Y.K.'yı serbest bıraktığı anlatılıyor.



Ufuk Ö. hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.