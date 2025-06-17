Üç komisyon başkanı değişti

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti MYK'sına girdiği için tüzük gereği aday olamayan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yerine AK Parti Giresun Milletvekili Nazim Elmas seçildi. Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer'in yerine AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan seçildi. Anayasa Komisyonu'nda değişiklik oldu.

Komisyon Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın yerine ise Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun seçildi.

Diğer komisyon başkanlıkların da bir değişim yaşanmadı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilen Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise 23 üyeden 22'sinin oyunu aldı. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu da ikinci devre için yeniden seçildi.











