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Üç komisyon başkanı değişti

Üç komisyon başkanı değişti

Uğur Duyan
Uğur Duyan
17:2317/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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TBMM'de komisyonlarda seçim
TBMM'de komisyonlarda seçim

TBMM'de 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak olan 19 ihtisas komisyonun üyeleri ve yönetimleri de belli oldu. 3 komisyonun başkanı değişti.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti MYK'sına girdiği için tüzük gereği aday olamayan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yerine AK Parti Giresun Milletvekili Nazim Elmas seçildi. Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer'in yerine AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan seçildi. Anayasa Komisyonu'nda değişiklik oldu.

Komisyon Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın yerine ise Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun seçildi.

Diğer komisyon başkanlıkların da bir değişim yaşanmadı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilen Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise 23 üyeden 22'sinin oyunu aldı. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu da ikinci devre için yeniden seçildi.




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