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AK Parti TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

AK Parti TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

13:2712/06/2025, Perşembe
IHA
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TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

AK Parti TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi. Şanlıurfa milletvekili Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliği'ne, Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Adıyaman milletvekili ishak Şan ve Afyonkarahisar milletvekili İbrahim Yurduseven Katip üye olarak seçildi.

AK Parti Grubu TBMM Başkanlık Divanı üyelerini belirlemek üzere TBMM Grup toplantı salonunda toplandı. Toplantıda, Şanlıurfa milletvekili Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliği'ne, Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Adıyaman milletvekili ishak Şan ve Afyonkarahisar milletvekili İbrahim Yurduseven Katip üye olarak seçildi.


Katip üye olarak görev yapan Mardin milletvekili Muhammed Adak ve İzmir milletvekili Muhammed Atilla Kaya yerlerini Şanlıurfa milletvekili İshak Şan ve Afyonkarahisar milletvekili İbrahim Yurduseven'e bıraktı.


TBMM İdare amirleri de Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.



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