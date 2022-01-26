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İSTANBUL

Uçuşlar normale dönüyor: THY İstanbul Havalimanı’ndan 5 saatte 131 sefer yapacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda seferlerin normale dönmeye başladığını belirterek 07.00-13.00 saatleri arasında 131 sefer planlandığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Uçuşlar normale dönüyor: THY İstanbul Havalimanı’ndan 5 saatte 131 sefer yapacak
THY İstanbul Havalimanı’ndan 5 saatte 131 sefer yapacak.

Şiddetli kar yağışının etkisiyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar durdurulmuş, karla mücadele çalışmalarının ardından dün saat 12.00’den itibaren pistlerden biri yeniden operasyonlara başlamıştı.

UÇUŞLAR KADEMELİ OLARAK BAŞLADI

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlara ilişkin verileri paylaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen Havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu Web sitemizden kontrol ediniz" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor
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Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00'ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının şiddetini kaybetmesinin ardından günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hız kazandı.
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Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı.
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Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi.
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Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.
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Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı
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İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Uçuşlara kar engeli: İstanbul Havalimanı'nda 52 THY seferi iptal
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Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda aksamalara neden oldu.
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Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.
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Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi.
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Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 500 personel ile yoğun çaba sarf ediyor
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Uçuşlara kar engeli: İstanbul Havalimanı'nda 52 THY seferi iptal
İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti.


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