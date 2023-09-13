|
Gündem

Uğur Dündar ile Enver Aysever'in 'Asalak Barbie'li laf dalaşı: Para için Atatürk'ü pazarladınız

CHP yandaşı gazeteciler Enver Aysever ile Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden laf dalaşına girdi. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi. Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" diye konuştu.

Hüseyin Berk
20:55 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uğur Dündar - Enver Aysever

Uğur Dündar - Enver Aysever

Mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren fakat seçim yenilgisi sonrasında CHP liderini istifaya davet eden gazeteci Uğur Dündar, tutarsızlığı üzerinden kendisini hedef alan gazeteci Enver Aysever ile sosyal medya üzerinden tartışmaya girdi.

Dündar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bir süre sonra da görevine dönme kararı almıştı. Dündar'ın aldığı bu karara tepki gösteren Enver Aysever de
"İstifa ediyorsun ergen gibi, 1 saat geçmeden geri dönüyorsun. İnsan sözünün eri olmalı"
demişti.


Kavga büyüdü: Dündar'dan Aysever'e 'Asalak Barbie' benzetmesi

İkili arasındaki kavga daha da sertleşti. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar,
"CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu"
dedi.
Dündar yaptığı paylaşımda,
"Bilmesek, tanımasak sanırsın Bolivya dağlarında faşistlerle çarpışan Che Guavera! Oysa CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan asalak Barbie! Belediye hortumu kesildiğinden şimdi takipçilerine avuç açıyor. Neymiş, faşistlere karşı medya kuracakmış"
ifadelerini kullandı.

"Para için Atatürk'ü pazarladınız"

YouTube yayınında Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "
Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz"
diye konuştu.

"Sen önce aynaya tükür, sonra dön ardındaki pisliği temizle"

Dündar, Aysever'in yayınladığı videodan sonra yaptığı yeni paylaşımda ise,
"Sen önce aynaya tükür, sonra dön ardındaki pisliği temizle! Gerisi yargıda!"
diye yazdı.



#Uğur Dündar
#Enver Aysever
#CHP
#Atatürk
#Cumhuriyet Gazetesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-2024 GSB KYK Yurt Başvuru Sonuçları Sorgulama Ekranı