|
Gündem

Ülke genelinde düzensiz göç uygulaması: 440 şahsa idari yaptırım uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur 2023/4 Uygulaması” yapıldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur 2023/4 Uygulaması” ile 357’si yabancı uyruklu ve 83’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 440 şahsa idari yaptırım uygulandı.

13:30 . 14/06/2023 Çarşamba
IHA
Düzensiz Göç

Düzensiz Göç

Uygulama, yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları olmak üzere 311 bin 034 personel ve 8 bin 904 ekip ile 6 bin 663 noktada gerçekleştirildi.
Öte yandan 5 bin 26 metruk bina, 9 bin 473 umuma açık yer, 404 terminal ve 3 bin 507 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 410 yer kontrol edildi.
440 şahsa idari yaptırım uygulandı
Uygulama çerçevesinde 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 17 organizatör gözaltına alındı, 839 düzensiz göçmen yakalandı ve 31’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 776 aranan şahıs tespit edildi. Tespit edilen 357’si yabancı uyruklu ve 83’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 440 şahsa idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca 2 kamyon-kamyonet, 45 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 420 paket kaçak sigara da güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.


#göç idaresi
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#düzensiz göç
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 DGS geç başvuru ekranı