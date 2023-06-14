Ülke genelinde düzensiz göç uygulaması: 440 şahsa idari yaptırım uygulandı

Uygulama, yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları olmak üzere 311 bin 034 personel ve 8 bin 904 ekip ile 6 bin 663 noktada gerçekleştirildi.

Öte yandan 5 bin 26 metruk bina, 9 bin 473 umuma açık yer, 404 terminal ve 3 bin 507 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 410 yer kontrol edildi.