Ümraniye’de asfaltlama çalışması yapan yol bakım işçilerine silahlı saldırı: Bir yaralı

Olay, saat 05.30 sıralarında Esenşehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; 34 ETH 081 plakalı otomobil içerisinde bulunan kişiler, araçla seyir halindeyken asfaltlama çalışması yapılan yerden geçmek istedi. O sırada çalışma yapan belediye işçileri, otomobildeki kişilere yola asfalt döktüklerini ve oradan araçla geçişin olmadığını söyledi.

Bunu üzerine otomobildeki kişilerle işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunanlar, asfaltlama yapan işçilere rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda işçilerden Çağlar Çelik yaralandı. Otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çelik'i ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

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Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren otomobildeki kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

“ÇALIŞMADAN DOLAYI ARKADAŞLARIMIZ İZİN VERMEMİŞ

Belediye işçisi Nesih Altın, “Arkadaşlar, asfalt dökme makinesi arıza verdiği için aşağıya inmişler. Bir otomobil geliyor. İçerisinde 5 kişi var. Hiçbir şey sormadan silahla ateş ediyorlar. Bizim arkadaşların her biri bir tarafa kaçıyor. Bir arkadaşımız vuruluyor. Yoldan geçmek istiyorlar. Arkadaşlar da çalışmadan dolayı izin vermemişler. Onlarda 10 dakika sonra tekrar buraya gelip ateş açtılar dedi.

FOTOĞRAF 11 Olay, Tacin Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve mahalle çarşı bekçileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulamada polisi fark eden 68 AAU 190 plakalı araç sürücü ters yola girerek kaçmaya başladı. Sürücünün kaçtığını fark eden polis ekipleri aracın peşine düşerken sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamacada sürücü araçla birlikte çok kaçamadan yakalandı. Araçtan inmek istemeyen sürücü Ayhan A. (27) ile akrabası İbrahim A. (26) araçtan zorla indirilirken, araçtan indirilen sürücü ve arkadaşının üstleri arandı. . Şahıslar üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, araç sürücüsü Ayhan A. “Polisten neden kaçtınız?” sorusuna “Amirim arabanın bağlaması var. Kur’an çarpsın bir şey yok, vallahi bir şey yok” dedi. Polis ve bekçiler araç içerisinde geniş çaplı arama yaparken, arama esnasında araç başında bekleyen sürücü Ayhan A. arama yapan polis memurlarına “Hakkınızı helal edin“ diyerek helallik istedi. Araç içerisinde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken araç üzerinde yapılan sorgulamada aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu anlaşıldı. Polisten kaçan sürücüye, muayenesiz araç kullanmaktan 427 TL ve sigortasız araç kullanmaktan 196 TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil ise otoparka çekildi. Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi Ters yola girip polisleri peşine taktı, yakalanınca helallik istedi Ters yola girip polisleri peşine takan sürücü yakalanınca helallik istedi Aksaray'da polisi görünce ters yola girip kaçan araç sürücüsü kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanınca “Neden kaçtınız?" sorusuna “Arabanın bağlanması var" deyip polislerden “Hakkınızı helal edin" diyerek helallik istedi.

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FOTOĞRAF 7 İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken, 16 KJ 946 plakalı otomobil sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak aracı 100 metre uzaklıkta yolun kenarına park ettiği görüldü. Durumu fark eden ekipler sürücünün otomobili bırakıp kaçma ihtimaline karşı hızla araca yöneldi Polisler, otomobilin yanına geldiğinde sürücünün, aracın sağ ön yolcu koltuğunda uyuyor gibi davrandığını fark etti. Araçtan indirilen Hüseyin Ş., otomobili kullanmadığını iddia ederek, polis ekiplerine uzun süre direndi. Hüseyin Ş., polisin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine aracı kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.

Polis ekiplerinin kontrollerinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin Ş.’nin alkollü araç kullanırken daha önce de 4 kez yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Hüseyin Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Hüseyin Ş.’nin el konulan ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş. ise polis ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi. Araçta bir süre protez dişlerini arayan Hüseyin Ş., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Alkollü sürücü polisi görünce uyuyor gibi davrandı: Ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis uygulamasına girmemek için park ettiği araçta uyuyor gibi davranan Hüseyin Ş.'nin (57) yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 5'inci kez yakalandığı belirlenen Hüseyin Ş.'nin, daha önce el konulan ehliyetinin teslim süresi ise 2036 yılına kadar uzatıldı.

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