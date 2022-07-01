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İSTANBUL

Ümraniye’de yol verme tartışması: Aracı yumrukladı

Ümraniye’de bir araç sürücüsü yol ver tartışması yaşadığı İETT aracının camına yumruklarla saldırdı. Otobüs şoförünü tehdit etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Ümraniye’de yol verme tartışması: Aracı yumrukladı
Ümraniye’de yol verme tartışması: İETT aracını yumrukladı

Ümraniye’de bir araç sürücüsü yol ver tartışması yaşadığı İETT aracının camına yumruklarla saldırdı. Otobüs şoförünü tehdit etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

CAMINI YUMRUKLAMAYA BAŞLADI
Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye 3004. Cadde üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla yol üzerinde seyir halinde olan vatandaş ile İETT araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü İETT aracının camını yumruklamaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, bir şahsın otobüs camını yumrukladığı, otobüs içerisindeki yolcuların ise şahsa uyarıda bulunduğu görülüyor.

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