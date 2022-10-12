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POLİTİKA

Ünlü yazar Ahmet Ümit Avrupa'nın İslam düşmanlığına dikkat çekti: İsmimin Ahmet olması bile sorun

Türk edebiyatının polisiye roman yazarlarının başında gelen Ahmet Ümit, Avrupa'nın İslam düşmanlığına dikkat çekti. Katıldığı bir televizyon programında Nobel'e ödülünü bir Türk'e vermeyeceklerini dile getiren Ümit, " Artık bir Türk yazara Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermezler. Zaten istemiyorum. Avrupa'nın bize bakışı, dürüst değil. Benim ismimin Ahmet olması bile sorun. Avrupa'da İslamofobi çok fazla" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlü yazar Ahmet Ümit Avrupanın İslam düşmanlığına dikkat çekti: İsmimin Ahmet olması bile sorun
Ahmet Ümit

Türkiye'de polisiye edebiyat denilince akla ilk gelen isimlerden olan Ahmet Ümit, Haber Global'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın çok İslamofobik olduğunu belirten Ahmet Ümit şunları söyledi: "Geçmişte yapıp pişman olduğum çok şey var. Şimdi olsa asla kavga etmem, insanları farklı görüşlerde oldukları için ötekileştirmem.

Yazar Ahmet Ümit: Avrupa’nın bize bakışı dürüst değil adımın Ahmet olması bile sorun
OYNAT 01:38
Yazar Ahmet Ümit: Avrupa’nın bize bakışı dürüst değil adımın Ahmet olması bile sorun
Türk Edebiyatı'nın polisiye roman yazarlarının başında gelen Ahmet Ümit, Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını dürüst bulmadığını söyledi. Haber Global yayınına katılan Ümit, “Artık bir Türk yazara Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermezler. Zaten istemiyorum. Avrupa'nın bize bakışı, dürüst değil. Benim ismimin Ahmet olması bile sorun. Avrupa'da İslamofobi çok fazla” dedi.

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Muhtemelen artık bir Türk yazara Nobel Edebiyat Ödülü'nü vermezler. Zaten istemiyorum. Orta Doğulu olanlar, bir otoriteye karşı direnebiliriz ama sanat konusunda bize çok farklı bakıyorlar. Avrupa'nın bize bakışı, dürüst değil. Türkiye'yi göçmenler konusunda bir baraj ülke olarak görmek istiyorlar. Bizim olduğumuz yerde kalmamızı isteyen bir Avrupa var. Benim ismimin Ahmet olması bile sorun. Avrupa'da İslamofobi çok fazla. Entrika yazdıkça daha sakin bir adam oldum. Dedektif olmak istemem. Birçok şey anlatıyorum, neden dedektif olayım? "

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