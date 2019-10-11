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Afyon haberleri: Ünlülerin okulu Afyon Lisesi 125 yıldır eğitim veriyor

"Ünlülerin okulu" Afyon Lisesi 125 yıldır binlerce insanın hayatına yön veriyor

Türkiye'de "tarihi ilk 100 okul" arasında yer alan Afyon Lisesi, merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, üst düzey askeri erkan, hukukçu ve sanatçı yetiştirdiği gibi 125 yıldır da binlerce insanın hayatına yön veriyor.

Haber Merkezi AA
Afyon Lisesi, ünlüler okulu olarak anılıyor.
Afyon Lisesi, ünlüler okulu olarak anılıyor.

2. Abdülhamid Han döneminde 1894'te "Karahisar-ı Sahip Rüştiyesi" olarak kurulan tarihi lisenin ismi, 1923'te İlmiye Heyeti toplantısında "Afyonkarahisar Sultanisi" olarak değiştirildi. Okul, 1933'ten bu yana ise lise olarak hizmet veriyor.

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"Ünlüler Okulu" olarak da bilinen lisenin mezunları arasında, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski Genelkurmay başkanları emekli orgeneraller İlker Başbuğ ve İsmail Hakkı Karadayı, sinema yönetmeni Yücel Çakmaklı, ses sanatçıları Emel Müftüoğlu ve "Neco" olarak da bilinen Nejat Sesyılmaz, emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, eski Maliye eski Bakanı İsmet Attila, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, gazeteci-yazar Selahattin Duman, TRT spor spikeri Tansu Polatkan'ın yanı sıra pek çok siyasetçi, hukukçu ve sanatçılar yer alıyor.

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Okul, 1933'ten bu yana ise lise olarak hizmet veriyor.

"Afyonkarahisar'ın gözbebeği"

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, yaptığı açıklamada, birbirinden değerli şahsiyetlerin bu okuldan mezun olmasından gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek Afyon Lisesi'nin tarihine yakışır bir şekilde eğitim öğretim hayatına devam ettiğini belirtti.

Afyon Lisesi, binlerce insanın hayatına yön veriyor.

Yalçın, "Tarihi Afyon Lisemiz, kendine yakışır bir şekilde geleceğe de ışık tutmayı sürdürerek ülkemize yön verecek insanlar yetiştirmeye devam edecektir. Tarihi ve başarı bir okul olması nedeniyle de Afyonkarahisar'ın gözbebeği olan bir kurumumuzdur" dedi.

Afyon Lisesi geleceğe ışık tutmayı sürdürüyor.

Bu okulda öğrenciydi

Okul Müdürü Turgay Bingül okullarının başarılarla dolu eğitim tarihinde 125. yılını kutladığına dikkati çekerek "Sultan 2. Abdülhamid Han, zamanında Anadolu'ya 11 tane bu binadan yaptırılmış. Sivas, Erzurum, Konya Lisesi bunlardan birkaçı. Afyon Lisesi de bunlardan birisi ve tarihi bir okul. 1940-50'li yıllarda çok değerli, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmuş kişileri yetiştirdi." diye konuştu.

Mezunların zaman zaman okulu ziyaret ettiğine işaret eden Bingül, "Kendim de 34 yıl önce bu okuldan mezun oldum. Kendi okulumda görev yapıyorum. Aradan geçen yıllara rağmen şimdi, aynı sınıflarda öğrencileri gördüğümde onlara ilk olarak anlattığım 'Ben de bu okulda öğrenciydim' diyorum. Bunu söylerken de çok gururlanıyorum." dedi.

Afyon Lisesi, 1940-50'li yıllarda çok değerli, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmuş kişileri yetiştirdi.

Okul öğrencilerinden Halil Göktuğ Aytekin ise "Okulumuz, çok sayıda ünlü isimleri yetiştirmiş. Ben de bu okulda öğrenim gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. Okulumuz ayrıca öğrencilerine özel imkanlar veren projelerde yer aldıran hem sosyal olanaklar açısından hem de ders açısından iyi bir okul" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hatice Eylül Ülke ise mezun olmasının ardından öğretmen olarak Afyon Lisesi'nde görev yapmayı istediğini kaydetti.

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