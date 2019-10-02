Depremde Üsküdar'da 40 yıllık bina hasar gördü 172 yıllık tarihi okul sağlam

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı.

İstanbul genelinde 29 okul az hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiş, o okulların öğrencileri bir süreliğine başka okullara taşınarak eğitim öğretimlerine orada devam etmeleri sağlanmıştı.

GÜNDEM İstanbul Valiliği depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerini açıkladı

Hasar gören 40 yıllık bina ile öğrencilerin taşındığı hasarsız binalar havadan görüntülendi.

O okullardan biri olan Üsküdar’daki Burhan Felek Anadolu Lisesinin yaklaşık 40 yıl önce yapılan binasında çalışmalar sonucunda hafif hasar tespit edildi.

GÜNDEM 99'dan sonraki en büyük panik

Aynı bahçede bulunan ve 172 yıl önce yapılan tarihi bina ile çevredeki 88 yıllık binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. Hasar gören okulun öğrencilerinin bir kısmı 172 yıllık binaya, bir kısmı da 88 yıllık binaya taşınarak eğitim öğretime burada devam edilmeye başlandı.

Depremde hasar gördüğü tespit edilen okul binası ile hasarsız olduğu tespit edilen 172 yıllık bina ile 88 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi.

FOTOĞRAF 27 İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor. İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

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OYNAT 00:00 THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu İstanbul'da yaşanan deprem sırasında THY Yer Hizmetleri görevlisi, uçuş işlemleri için bekleyen kadın yolcuyu yanına alarak bankonun altına girdi. Güvenlik kamera görüntülerini twitter hesabında yayınlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuyu koruma altına alan TGS görevlisini tebrik etti. BiP'te paylaş

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