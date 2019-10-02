Gündem Depremde Üsküdarda 40 yıllık bina hasar gördü 172 yıllık tarihi okul sağlam
İSTANBUL

İstanbul Üsküdar'da 40 yıllık bina hasar gördü, 172 yıllık tarihi okul hasarsız

Depremde Üsküdar'da 40 yıllık bina hasar gördü 172 yıllık tarihi okul sağlam

İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü meydana gelene 5.8 büyüklüğündeki depremde Üsküdar'daki 40 yıllık okulda hasar meydana geldi. Bu okuldaki öğrenciler, biri 172 yıllık, diğeri 88 yıllık olan ve hasarsız olduğu tespit edilen iki okula taşındı.

Haber Merkezi IHA
Hasar gören 40 yıllık bina ile öğrencilerin taşındığı hasarsız binalar havadan görüntülendi.
Hasar gören 40 yıllık bina ile öğrencilerin taşındığı hasarsız binalar havadan görüntülendi.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı.

İstanbul genelinde 29 okul az hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiş, o okulların öğrencileri bir süreliğine başka okullara taşınarak eğitim öğretimlerine orada devam etmeleri sağlanmıştı.

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Hasar gören 40 yıllık bina ile öğrencilerin taşındığı hasarsız binalar havadan görüntülendi.

O okullardan biri olan Üsküdar’daki Burhan Felek Anadolu Lisesinin yaklaşık 40 yıl önce yapılan binasında çalışmalar sonucunda hafif hasar tespit edildi.

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Aynı bahçede bulunan ve 172 yıl önce yapılan tarihi bina ile çevredeki 88 yıllık binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. Hasar gören okulun öğrencilerinin bir kısmı 172 yıllık binaya, bir kısmı da 88 yıllık binaya taşınarak eğitim öğretime burada devam edilmeye başlandı.

Depremde hasar gördüğü tespit edilen okul binası ile hasarsız olduğu tespit edilen 172 yıllık bina ile 88 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

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