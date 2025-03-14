Ünye Belediye Başkanı Tavlı: Yetim evlatlarımız bizlere emanet

İftar programına katılan çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, talep ve önerilerini dinledi. Başkan Tavlı, yetim çocukların kendilerine birer emanet olduğunu belirterek, bu emanetlere en iyi şekilde sahip çıkmak için gayret ettiklerini belirtti.