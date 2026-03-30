Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması: Belediye Başkanı Yalım dahil 13 kişiye tutuklama talebi

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.