Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması: Belediye Başkanı Yalım dahil 13 kişiye tutuklama talebi

18:08 30/03/2026, Pazartesi
G: 30/03/2026, Pazartesi
DHA
Sağlık kontrolünden geçirilen ve aralarında Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Öte yandan CHP, Yalım'ın üyeliğini askıya aldı.

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltı sayısı 17'ye çıktı

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17'ye ulaştı.

13 şüpheliye tutuklama talebi

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Yalım'ın üyeliği askıya alındı

Bu gelişmeler yaşanırken CHP de Yalım'ın üyeliğini askıya aldı, disipline sevk etti.



