Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 16 tutuklama

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 29 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek’in de bulunduğu şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarıldı. Soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama süreçleri devam ediyor.
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
Aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban da bulunuyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili 27 Mart’ta soruşturma başlatmış, ilk dalga operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmış ve 9 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 20 Nisan Pazartesi günü ikinci dalga operasyon başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek’in de bulunduğu 29 kişi, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade vermişti. İfade işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler, sabah erken saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi’ne gönderilmişti.
10 şüphelinin işlemleri sürüyor
Savcılık ifadelerinin ardından 19 şüpheli, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Mahkeme, Ahmet A., Ahmet Y., Ali A., Fahreddin A., Ferhat C., Mehmet A., Mustafa A., Rahmi A., Sefa T., Akın C., Celalettin Ç., Cemal A., Ceren Y., Özhan Ö., Ulaş K., Umut D., hakkında tutuklama kararı verirken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verdi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.