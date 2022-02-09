​Üsküdar’a yeni eğitim merkezi: Dilaver Cebeci İlkokulu yeni hizmet binası eğitime açıldı ​​

Kılıçdaroğlu 'adayım' açıklamasını birkaç saat sonra yalanladı: Söylem içerisinde öyle oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bir gazeteciye verdiği röportajda, 'Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın' diyerek aday olacağını ağzından kaçırmıştı. Akşam saatlerinde bir TV kanalının canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine konu hakkında yöneltilen soruya 'Soru sorulduğunda bir şekilde yanıt veriyorsunuz. O söylem içerisinde öyle oldu. Bütün genel başkanlar yarışacağız.' diyerek yanıt verdi.