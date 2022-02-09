​Üsküdar’a yeni eğitim merkezi: Dilaver Cebeci İlkokulu yeni hizmet binası eğitime açıldı ​​

Üsküdar Belediyesi, Dilaver Cebeci İlkokulu’nun yeni hizmet binasını eğitime açtı. Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı konuşmada, “Okulumuza yeniden kavuştuk. Bugün 2. döneme başlıyoruz. Ama bir taraftan da bu güzel okulun güzel çocukları olarak yeni ve mükemmel bir okulumuzda ders başı yapmak suretiyle eğitime başlamış oluyorsunuz. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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