Gündem Üsküdara yeni eğitim merkezi Dilaver Cebeci İlkokulu yeni hizmet binası eğitime açıldı
İSTANBUL

Üsküdar’a yeni eğitim merkezi: Dilaver Cebeci İlkokulu yeni hizmet binası eğitime açıldı

Üsküdar Belediyesi, Dilaver Cebeci İlkokulu’nun yeni hizmet binasını eğitime açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Üsküdar’a yeni eğitim merkezi: Dilaver Cebeci İlkokulu yeni hizmet binası eğitime açıldı ​​
Dilaver Cebeci İlkokulu’nun yeni hizmet binası hizmete girdi.

Üsküdar Belediyesi, Dilaver Cebeci İlkokulu’nun yeni hizmet binasını eğitime açtı. Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı konuşmada, “Okulumuza yeniden kavuştuk. Bugün 2. döneme başlıyoruz. Ama bir taraftan da bu güzel okulun güzel çocukları olarak yeni ve mükemmel bir okulumuzda ders başı yapmak suretiyle eğitime başlamış oluyorsunuz. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karda mesai yapan personelle balık yedi: Üsküdar’ımızın gönül elçileri
OYNAT 02:15
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karda mesai yapan personelle balık yedi: Üsküdar’ımızın gönül elçileri
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul'da etkili olan kar yağışı esnasında canla başla çalışarak Üsküdar'da açılmayan hiçbir yol bırakmayan personelle balık yedi.

Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, '4 gündür, günde 18 saat mesai 3-4 saat uykuyla çalıştılar. Birçoğu eve bile gidemedi ama açmadık cadde, sokak bırakmadılar. Sokaktaki her bir can için canla başla çabaladılar. Üsküdar'ımızın gönül elçileri ile balık ziyafetinde buluştuk, teşekkür ettik. Allah sizden razı olsun.' ifadelerini kullandı.




Kadıköyde fiyasko: Fenerbahçe elendi

Kadıköy'de fiyasko: Fenerbahçe elendi

​Kayserispor, F.Bahçe'yi 10 kişiyle mağlup etti ve kupada tur atladı.
Soğuktan titredi

Soğuktan titredi

​Türkiye Kupası maçına damga vuran görüntü.
Evini su basan vatandaşa İSKİden Bekleyeceksiniz yanıtı: Her şey güzel olacak diye yola çıktılar ama hiçbir şey güzel olmadı

​Fenerbahçeli taraftarlar, başkanlarına bu sloganlarla tepki gösterdi.

Vaka sayısı yeniden <br>110 binin üzerinde

Vaka sayısı yeniden
110 binin üzerinde

​Türkiye'nin 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sedef Kabaş Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmişti.

​Kimse kaçırmak istemedi: Antalya'da ilginç görüntü.

Kastamonu'da 9 usta 7 ayda yaptı.
Almanlar yine<br>yakıt kuyruğunda

Almanlar yine
yakıt kuyruğunda

​Daha ucuz benzin için bu kez Polonya'ya akın ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.