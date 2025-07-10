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Üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı

Üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı

23:1810/07/2025, Perşembe
DHA
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Evde çıkan tartışmanın büyümesiyle Y.G. üvey oğlu Ferhat B.'yi göğsünden bıçakladı
Evde çıkan tartışmanın büyümesiyle Y.G. üvey oğlu Ferhat B.'yi göğsünden bıçakladı

Kocaeli'nde Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede Y.G. bıçakla Ferhat B.'yi göğsünden yaraladı. Ferhat B. hastaneye kaldırılırken, Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Y.G. tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Ferhat B.'nin durumunun ağır olduğu belirtiirken, Y.G. gözaltına alındı.


Olay, saat 20.00 sıralarında Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'taki bir evde meydana geldi. Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında Y.G., bıçakla Ferhat B.'yi göğsünden yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ferhat B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferhat B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Y.G. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve evde çalışma gerçekleştirdi.



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