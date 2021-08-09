Uzmanlar ve balıkçılar arasında tartışma: Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?

Marmara Denizi'nde yüzeyden temizlenen deniz salyası yani müsilaj 20-30 metre derinlikte varlığını sürdürürken, "Marmara Denizi'nde av sezonu ertelenmeli mi?" tartışması ortaya çıktı. Balıkçılık faaliyetinin kısmen durdurulması gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji ve Yönetimi Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, "Müsilaj denizlerdeki canlı yaşamını tehdit etmekte. Bu nedenle balıklar ve diğer deniz canlıları stres altına girmiş durumda ve balık göçleri söz konusu. Bu stresli ortamda balıkçılık faaliyetinin yapılmasının bilimsel olarak doğru olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle balıkçılık faaliyeti kısmen durdurulabilir" dedi.

"1 EYLÜL VE 15 NİSAN ARASI BALIKÇILIK KISMEN DURDURULMASI LAZIM"

Prof. Dr. Karakulak, sözlerine şu şekilde devam etti:

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"Marmara Denizi'nin balıkçılığını küçük ölçekli balıkçılık grubu oluşturmakta. Bu balıkçı grubu özellikle müsilaj olayından dolayı büyük bir mağduriyet yaşadı. Bu nedenle bu mağduriyet ekonomik anlamda giderilmeli. Balıkçıların bir kısmı faaliyetlerinin devam etmesini isterken, diğer bir kısmıysa balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyor.

Balıklar şu an Karadeniz ve Ege Denizi'ne göç yapma eğiliminde. Kalan balıklarsa stres altında ve nereye göç edeceklerini şaşırmış vaziyette. Bu durumda balıkçılık faaliyeti ve avcılık baskısı oluşturulması doğru bir yaklaşım değil. En azından 1 Eylül ve 15 Nisan arası balıkçılık kısmen durdurulması lazım."

FOTOĞRAF 12 Marmara Denizi, hazırlanan eylem planı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kararlılığı sayesinde müsilajdan kurtarıldı. Vatandaşlar ve belediyelerin destek verdiği seferberlik çalışmaları kapsamında, Marmara eski temiz ve berrak günlerine döndü. Hakan Osanmaz tarafından bugün deniz uçağıyla çekilen görüntüler hayranlık uyandırıyor. DENİZDE MÜSİLAJ KALMADI <br><br> Birinci ayın sonunda denizde toplanacak müsilaj kalmadığını açıklayan Bakan Kurum, Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı... Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. ifadelerini kullanmıştı. 47 İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ 30 günde yapılanları açıklayan Bakan Kurum, Denetimlerimizin otuzuncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi... açıklamasında bulundu. EKİP ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR <br><br> Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: <br><br> Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum... 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. Müsilajdan eser kalmadı Müsilajdan eser kalmadı Müsilajdan eser kalmadı Müsilajdan eser kalmadı Müsilajdan eser kalmadı Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi'nde ortaya çıkarak çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve deniz salyası olarak da bilinen müsilajla mücadeleler başarıyla sonuçlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her aşamanın takip edildiği ve her bölgede incelemelerin yapıldığı Marmara Denizi'nde müsilaj kalmadı.

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"ACİL BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK YÖNETİMİNE GEÇMEMİZ LAZIM"

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da, "Bizim şu an acil bir şekilde sürdürülebilir balıkçılık yönetimine geçmek için plan yapmamız gerek. Bu planı yaparken tüm tarafların bir araya gelmesi gerekir. Öncelik Marmara Denizi'nin çevresinde balıkçılık yönetimi çalışan akademisyenlerin bir araya gelmesi lazım. Aynı zamanda balıkçı temsilcileri de bu süreçlerin içinde bulunmalı. Böylece sürdürülebilir balıkçılığın temel ilkelerini belirleyip bundan sonra Marmara Denizi'nde neler yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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"AVCILIĞI KAPATALIM, MÜSİLAJ ÇÖZÜLSÜN DİYE BİR ŞEY YOK"

Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetinden bahseden Prof. Dr. Sarı, "Canlı kaynaklar, her yıl üreme ve büyümeyle balık stoklarında belli bir artış meydana getiriyor. Eğer bu artış kadar avcılık yaparsak o zaman sürdürülebilir balıkçılık yapmış oluyoruz. Olaya bir dönemlik bakmamak lazım. 1 Eylül'de balıkçılık serbest olsun mu? Yoksa olmasın mı? Konumuz bu değil. Müsilaj balıkçılar yüzünden ortaya çıkmadı. O yüzden müsilajın tek sorumlusu balıkçılar değil. Dolayısıyla avcılığı kapatalım. Müsilaj çözülsün diye bir şey yok" dedi.

OYNAT 00:59 Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki tedirgin edici görüntüleri kaydedildi Çanakkale'de, müsilaj temizleme çalışmalarının başladığı 8 Haziran'dan bu yana 428 metreküp müsilaj toplandı. Çanakkale Boğazı'nda denizin altında, müsilaj yoğunluğundan dolayı görüş mesafesi düşük.



Kent merkezine bağlı Kepez Beldesi sahilinde, dalış gerçekleştiren Cesur Küçükler, uzun süredir deniz üzerinde oluşan görüntünün su altındaki boyutunu da kaydetti. Küçükler, 'Geçen perşembe dalgıç elbiseleriyle dalış yaptım. Zıpkınla balık avlayacaktım. Ancak su altındaki görüntü tedirgin edici. Müsilaj yoğunluğundan göz gözü görmüyor. Zaten av yapamadan da çıkmak zorunda kaldım' dedi.

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"MARMARA DENİZİ'NDE BALIKÇILIĞA KAPALI ALANLAR OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR"

Balıkçıların denizi çok iyi tanıdığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek ise, "40 bin tona yakın ürememiş küçük boydaki balıklar avlanıyor ve satışa sunulmayacak boyda olduğu için balık unu fabrikalarına gidiyor. Bu durum Marmara Denizi'nin pelajik sisteminin çökmesi demek. Bu çökmenin ardında jelimsi canlılarda artış yaşanmaya başlıyor. Dengeyi sağlayabilmek için küçük balıkları avlamamamız lazım. Özellik balıkların gelişim sahalarında avcılığın durdurulması gerekiyor. Marmara Denizi'nde üst su kütlesi kendini çok hızlı yeniliyor, o yüzden bir ya da iki dönem balıkçılık faaliyetinin durdurulması gerekir. Yine dengeyi sağlayabilmek için Marmara Denizi'nde balıkçılığa kapalı alanlar oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

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"BALIKÇIYA MADDİ DESTEK SAĞLANMASI GEREKİR"

Marmara Denizi'nde balıkçılığın kısmen durdurulmasının doğru bir karar olmadığını belirten İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Başkanı Erdoğan Kartal, "Marmara Denizi'nde balıkçılığın bir sezon durdurulması bizler için doğru bir karar olmaz. Balıkçılar bu süre içerisinde ne yapacak? Balıkçıya bir maddi destek sağlanması gerekir. Marmara Denizi'ni balıkçılığa kapattığımız zaman bir sürü mağdur yaratmış oluruz. Bu da hiç kimsenin faydasına olmaz" ifadelerini kullandı.

"SEZONUN DURDURULMASI ÇOK DOĞRU BİR KARAR DEĞİL"

40 yıldır balıkçılık yapan Ramazan Dereli ise "Balıkçılığın bir sezon kapatılması bizi mağdur eder. Bu kapanmanın balıkçı için çok ağır bir bedeli olur. Şu an Marmara Denizi'ne kayıtlı 4- 5 bin kayıtlı balıkçı bulunmakta. Her teknede 50- 60 tane çalışan kişi var. Bu nedenle sezonun durdurulmasının çok doğru bir karar olacağını sanmıyorum" dedi.

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FOTOĞRAF 4 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor. Caddebostan Sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Caddebostan Sahili’nin son hali havadan görüntülendi. Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi: Tertemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği sonrası Caddebostan Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Caddebostan Sahili'nin son hali havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Marmara Denizi’nde yılbaşında, 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nda ise Mart ayında görülmeye başlanan deniz salyası son 3 gündür etkisini kaybetmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 Haziran Salı günü başlattığı 22 maddelik ‘Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’ kapsamında ve 28 günlük süreç geride kaldı. 28 günlük süreçte Çanakkale Boğazı’nda toplam 918,1 metreküp müsilaj toplandı. Toplanan müsilajların biriktirilmesi amacıyla 727 adet IBC tank, atıkların depolama sahalarına sevkiyatı amacıyla da 21 atık taşıma aracı kullanıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “592 bölgede temizlik çalışması yürüttük. 10 bin 500 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. 8 bin 570 denetim yaptık. 140 tesise 18 milyon TL idari para cezası uyguladık. 41 işletmenin faaliyetini durduk” ifadelerine yer vermişti. Çanakkale Boğazı’ndan güzel haber: Müsilaj etkisini kaybetmeye başladı Çanakkale Boğazı'nda Mart ayı itibariyle etkili olmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) etkisini kaybetmeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerde müsilajın yok denecek kadar az olduğu gözlendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 İZMİT Körfezi’ni etkileyen müsilajı temizlemek için çalışmalar hız kazandı. Marmara Denizi Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından 8 Haziran'dan itibaren 476, toplamda ise 674 metreküp müsilaj toplandı. Müsilajın yeniden görüldüğü yerlerde temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri müsilaj ile mücadele kapsamında, 2 kontrol teknesi, 3 deniz süpürgesi, 2 amfibi araç ve 20 personel ile çalışıyor. Temizlik çalışmalarına deniz uçağı da havadan katkı yaparak, müsilaj görülen noktaların ekiplere bildirilmesinde önemli rol oynuyor. Bu arada, İzmit Körfezi'ndeki 36 liman tesisi de müsilaj ile mücadeleye kendi imkanları ile destek veriyor. Liman tesisleri toplamda 159 personeli, 1 balık adam, 1 gemi, 17 deniz aracı, 4 vidanjör ve 1 iş makinesi ile liman sahaları ve yakın kıyıların müsilajdan arındırılması için katkı sağlıyor. Eylem planıyla müsilajla mücadele hızlandı: Toplamda 674 metreküp müsilaj toplandı İzmit Körfezi'ni etkileyen müsilajı temizlemek için çalışmalar hız kazandı. Marmara Denizi Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından 8 Haziran'dan itibaren 476, toplamda ise 674 metreküp müsilaj toplandı. Müsilajın yeniden görüldüğü yerlerde temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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FOTOĞRAF 7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan Müsilaj Temizleme Seferberliği kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Bu kapsamda, yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü. Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi. Ekipler, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda yeniden çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilen kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları açık denizde sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor. Adım adım mavi Marmara'ya: İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor





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FOTOĞRAF 7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor. Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor. Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor. Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor. Marmara Denizi'nden alınan müsilaj Şile'de depolanıyor Marmara Denizi'nden çıkarılan müsilaj Şile'deki STAÇ' a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'ndeki Düzenli Depolama Alanı'na getiriliyor ve burada depolanıyor. BiP'te paylaş

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