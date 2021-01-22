Gündem Van, Muş, Bitlis ve Hakkaride 287 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
HAKKÂRİ

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 287 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor: Vatandaşlar kardan Murat 131 yaptı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 287 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 287 yerleşim biriminin yolu kapandı. Kentte kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Haber Merkezi AA
Hakkari
Hakkari

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ile tipi nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 16 köy 74 mezra yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda biriken karı temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'da kar nedeniyle 87 köyle ulaşım sağlanamıyor
GÜNDEM
Kastamonu'da kar nedeniyle 87 köyle ulaşım sağlanamıyor

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından esnaf, kardan "Murat 131" marka araç yaptı.

İpekyolu üzerinde galericilik yapan iş yeri sahipleri, ilçede etkili olan kar yağışını fırsata çevirerek kardan, dönemin popüler araçlarından olan "Murat 131" marka araba yapmaya karar verdi.

Yeterli kar kalınlığının oluşmasıyla kolları sıvayan esnaf, plastik kapı kolu ve kömür tozu kullanarak yaklaşık 4 saatte kardan araba yaptı. Kardan arabaya ilgi gösterenler fotoğraf çektirdi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yentür, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüğünü aktardı.

Dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşlar da kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalıştı. Kış mevsiminin çetin geçtiği ve gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda ve bitkilerde kırağı oluşması güzel görüntü oluşturdu.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kardan dolayı 90 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını belirtti. Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Belediye ekipleri ise kentteki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin yolları kapandı: Çalışmalar aralıksız sürüyor
FOTOĞRAF 8
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Yüksekova ve çevresinde etkili olan kar yağışının durmasından sonra karla mücadele ekipleri, kapalı köy ve mezra yollarının açılması için yoğun çalışma başlattı.
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Yollarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalışan Yüksekova Kaymakamlığı Şantiye Şefliliği'nin karla mücadele ekipleri, zaman zaman da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine eşlik ederek, zor durumdaki hastalara yetişmeye çalışıyor.
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Yetkililer, ilçe merkezindeki kar kalınlığının yer yer 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele edilip, kapalı 62 köy ve 115 mezra yolunun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi.
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Hakkari'nin yolları kapandı: Çalışmalar aralıksız sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafta başından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 62 köy ve 115 mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.


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