Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 287 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ile tipi nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 16 köy 74 mezra yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda biriken karı temizleme çalışmalarına devam ediyor.

GÜNDEM Kastamonu'da kar nedeniyle 87 köyle ulaşım sağlanamıyor

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından esnaf, kardan "Murat 131" marka araç yaptı.

REKLAM

İpekyolu üzerinde galericilik yapan iş yeri sahipleri, ilçede etkili olan kar yağışını fırsata çevirerek kardan, dönemin popüler araçlarından olan "Murat 131" marka araba yapmaya karar verdi.

Yeterli kar kalınlığının oluşmasıyla kolları sıvayan esnaf, plastik kapı kolu ve kömür tozu kullanarak yaklaşık 4 saatte kardan araba yaptı. Kardan arabaya ilgi gösterenler fotoğraf çektirdi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yentür, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüğünü aktardı.

Dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşlar da kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalıştı. Kış mevsiminin çetin geçtiği ve gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, soğuk hava nedeniyle ağaçlarda ve bitkilerde kırağı oluşması güzel görüntü oluşturdu.

REKLAM

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kardan dolayı 90 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını belirtti. Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Belediye ekipleri ise kentteki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.