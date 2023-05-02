Vatandaş Bakan Kurum'a dert yandı: CHP'li Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüme nasıl engel olduğunu anlattı

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalırken çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kartal'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarını büyük bir özveriyle yürüten Bakan Kurum burada da vatandaşların sorununu dinledi.

Bu sırada ise bir kadının Bakan Kurum'un yanına gelerek CHP'li Kartal Belediyesi'nden yana dert yandığı görüldü.

Kartal Belediyesi'nin kentsel dönüşüme nasıl engel olduğunu anlatan kadın, evlerinin çok eski olduğunu, Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurduklarını ancak CHP'li belediyenin itiraz edilmesi için otobüs kaldırdığını ifade etti.

"Gittiğimiz zaman da yardımcı olun, itiraz edin dediler." diyen kadın kentsel dönüşüme itiraz etmediklerini, evlerinin döküldüğünü belirterek Bakan Kurum'dan yardım istedi. Kurum da yardımcılarına 'yardımcı olunması' konusunda talimat verdi.

CHP'li belediyeden dert yanmaya devam eden kadın, "15 yıldır bizi seçim üstü oyalıyorlar. Bu zihniyetsizler çivi çakmıyor Kartal'a." dedi.









"Bize 'Biz burayı kazanalım ikinci yılda evinizdesiniz' dediler"

Kameralara açıklamalarda bulunan ve CHP'li belediyenin Kartal'da kentsel dönüşüme nasıl engel olduğunu anlatan kadın şu ifadeleri kullandı:

"Buraya Bakanlık depremden önce 8 kat verdi. Artık Kartal ilçe belediyesinden alıp, Çevre Bakanlığı kendimiz yapacağız diye bize bir afiş asıldı. Kartal Belediyesi de 'Bizi 8 kat kurtarmıyor, 12 kat olsun' diye itiraz etti. Buna itiraz edelim diye buradan otobüslere toplanıp, Çevre Bakanlığına insanlar götürüldü.

'Bu projeye itiraz edin, bazı sıkıntılar var' dendi. Biz böyle bir kıskaçtayız. Belediye bize Altınok zamanından beri seçim üzeri bize '5 yılda evinizdesiniz' dedi. 'Biz burayı kazanalım ikinci yılda evinizdesiniz' dediler. Hiç bir hizmet görmüyoruz."



