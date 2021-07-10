Gündem Vatandaşın su kesintisi isyanına CHPli Muğla Büyükşehir Belediyesinden yanıt Kuraklık arttı
MUĞLA

Vatandaşın 'su kesintisi' isyanına CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinden yanıt: Kuraklık arttı

Muğla'ya bağlı Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren vatandaşlar, su kesintileri nedeniyle yetkililere tepki gösterdi. Konuya ilişkin CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Genel kuraklığa bağlı olarak yağışlardaki azalmadan dolayı kaynak suları yetersiz kalıyor. Kısa sürede sorunu çözüme kavuşturacağız" denildi.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşın su kesintisi isyanına CHPli Muğla Büyükşehir Belediyesinden yanıt: Kuraklık arttı
Marmaris'teki su kesintileri nedeniyle vatandaşlar belediye yönetimine tepki gösterdi.

Marmaris'in doğa güzelliyle dikkati çeken Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, Bayır ve Çiftlik mahallelerinde, nüfus yaz aylarında neredeyse 10 kat arttı. Nüfusun artmasıyla birlikte su sıkıntısı da baş gösterdi.

Turistik bölgelerde işletmecilerin açtıkları artezyenlerin kuruması ve sık yaşanan su kesintileri vatandaşların tepkisini çekti.

Yöre halkı, ihtiyaçlarını açtıkları yeni artezyen kuyularından ve tankerlerle taşınan sularla gidermeye başladı. 100 lira olan tanker taşıma ücretinin bu dönemde, 3 kat artarak 300 liraya çıktığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden kesintilere ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre; su yetersizliğinin nedeni olarak yağmurun yağmaması ve kuraklığın artması olarak bildirildi.

Kaynak suların yetersiz olduğunu öne süren Büyükşehir Belediye yetkilileri, "Genel kuraklığa bağlı olarak yağışlardaki azalmadan dolayı kaynak suları yetersiz kalıyor. Tankerlerle su taşıyarak takviye yapmaya çalışılıyor. Yoğunluk nedeniyle aşırı trafik tankerin işlerini yapmasını uzatıyor. Yeni tankerler kiralandı kısa sürede sorunu çözüme kavuşturacağız" açıklamasında bulundu.

"Ne olacak bu halimiz Muğla görsün"

Restoran işletmecisi Ayşe Demirci (58), "Şebeke suyumuzun olmaması yaşamımızı çok zorlamaya başladı. Tankerle su getiremezsek mahvoluyoruz, canımızdan bezdik. Dün, ben ve ailem denize girdik, geldik, duş alamadık. Ne olacak bu halimiz Muğla görsün" dedi.

"Turizmin orta yeri kimseden ses seda yok"

Bir pansiyonda oda görevlisi olarak çalışan Eda Tepegöz (32) ise, "Şebeke suyu çok az geliyor. Haftada 1-2 defa tankerle su getiriliyor veya marketlerde damacana alıyoruz. 4 yıldır bu mahalledeyim bir çözümün olduğunu görmedik. Sanki dağ başındayız ama turizmin orta yeri kimseden ses seda yok" şeklinde konuştu.

"Belediyenin bir hizmeti yok, laf değil çözüm istiyoruz"

Pansiyon çalışanı Orhan Başalper (24), "Yıllardır su sorunu mevcut. Bu mahallerin alt ve üst yapısı çok sıkıntılı. Günlük su ihtiyaçları tankerler ve marketlerden karşılanıyor. Belediyenin bir hizmeti yok. Laf değil çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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