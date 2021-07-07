Gündem Menemen Belediyesinin eski başkanı CHPli Serdar Aksoy hakim karşısında 50 Milyon TL vurgunun hesabı soruluyor
İZMİR

Menemen Belediyesi'nin eski başkanı CHP'li Serdar Aksoy hakim karşısında: 50 Milyon TL vurgunun hesabı soruluyor

İzmir Menemen Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, eski Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'un yargılanmasına başlandı. Aksoy'un da aralarında bulunduğu 24 kişi hakkında zimmet, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalar bulunuyor. Aksoy'un 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Menemen Belediyesinin eski başkanı CHPli Serdar Aksoy hakim karşısında: 50 Milyon TL vurgunun hesabı soruluyor
Serdar Aksoy

İzmir Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 sanık, bugün hakim karşısına çıktı.

Görüntülü bağlantıyla duruşmaya katıldı

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Aksoy, SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Hurda satışı iddiaları sebebiyle tutuklu yargılanan sanık Gamze Yıldız, kamu kurumları ile daha önceden alım yapmadığı için prosedüre hakim olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Serdar Aksoy’un bilgisi olduğunu söylediler"

Hurdaları bize doğrudan 1 TL’den ihale yapmaksızın satılabileceklerini söylediler. Benim tek hatam devlet kurumundan ilk defa mal aldığım için ihale olması gerektiğini bilmiyordum. Bana doğrudan satış yapılacağını ve Serdar Aksoy’un bilgisi olduğunu söylediler.

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