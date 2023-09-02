|
Gündem

Vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı: Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı iki bina patlatılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı iki bina, dinamit kullanılarak yıkıldı. Binalar saniyeler içinde yerle bir olurken, evlerinin yıkımını izleyen bina sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

18:15 . 2/09/2023 Cumartesi
DHA
Malatya'da bina sakinleri ağır hasarlı binalarının yıkımını gözyaşlarıyla izledi.

Malatya'da bina sakinleri ağır hasarlı binalarının yıkımını gözyaşlarıyla izledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı.


Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 13 katlı 4 binadan 2'si için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi.

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Evlerinin yıkımını izleyen bina sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.



Öte yandan, binaların yıkımı için 5 bin 200 parçadan oluşan 390 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi.



#Malatya
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Yıkım
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını