Vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı: Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı iki bina patlatılarak yıkıldı

Depremlerde gördüğü hasarın ardından ibadete kapatılan Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdülhamit Han Camisi'nde başlatılan onarım çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Şehre hakim bir tepe üzerine yapılan ve kent merkezinin dört bir yanından görülebilen, açık ve kapalı alanlarıyla 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesiyle dikkati çeken cami, ince işçilik gerektiren çalışmaların bitirilmesiyle ibadete açılması planlanıyor. Şehirdeki gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile güneş ve Abdulhamithan Camisi silüeti güzel görüntü oluşturuyor.