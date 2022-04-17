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Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki: 'Mantığı yok'

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretinin 30 lira olduğunu gören vatandaşlar alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin yüksekliğinden şikayet etti. Spor yapmak için ormana gelen Özgür Yıldırım "Buraya her zümreden insan geliyor. Bu zammın açıklaması, mantığı yok" dedi.

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Haber Merkezi AA
Vatandaşlardan Belgrad Ormanına araçla giriş ücretlerine tepki: Mantığı yok
Araçlarını park ettikten sonra yürüyüş yapan vatandaşlar, alınan hizmet karşılığında ödenen ücretin yüksek olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretlerinin yükseltilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

  • Hafta sonunu fırsat bilen ve yağmura rağmen araçlarıyla ormana gelen vatandaşlar giriş ücretlerinin arttırıldığını gördü. Araçlarını park ettikten sonra yürüyüş yapan vatandaşlar, alınan hizmet karşılığında ödenen ücretin yüksek olduğunu dile getirdi.

AA

"MANTIĞI YOK"

Spor yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen Özgür Yıldırım, giriş ücretlerinin 30 lira olmasının mantığının bulunmadığını söyledi.

Yıldırım, giriş ücretinin karşılığını alamadığını belirterek, "Buraya her sınıftan insan geliyor. Belli zümreye hitap eden bir yer değil, o yüzden giriş ücret konusunda bir şey yapılmalı." dedi.

Belgrad Ormanı'na giriş ücretlerinin arttığını spor yapmaya geldiğinde öğrendiğini belirten Yıldırım, "Geçen ay sanırım 20 liraydı, 36 oldu, şu an 30 lira. Düzenleme yapılması lazım. Ücretlerin makul rakama indirilmesini istiyorum. Buraya her zümreden insan geliyor. Bu zammın açıklaması, mantığı yok." diye konuştu.

AA

"ÖNCEKİ FİYATLAR MAKÜLDÜ"

Haftada bir arkadaşlarıyla antrenman için ormana gelen Yusuf Ünver, giriş ücretinin şu an 30 lira olduğunu dile getirdi.

Ünver, geçmişte giriş için 17 lira verdikleri zamanlar olduğunu, bu nedenle fiyatların artmasını çok gereksiz bulduğunu anlattı.

Hizmetin bedelinin bu kadar yüksek olmaması gerektiğine dikkati çeken Ünver, "15-17 liralar ideal ama 30 lira pahalı. İki hafta önce artışı öğrendik. Önceki fiyatlar makuldü. Herkesin bütçesine uygun, ortalama 20-25 liralar olursa iyi olur." şeklinde konuştu.

Bu ocakta 17 liraya yükseltilen otomobiller için giriş ücreti, önce yaklaşık yüzde 112 zam yapılarak 36 liraya çıkarıldı. İBB, daha sonra gelen tepkiler üzerine giriş ücretini 30 liraya düşürme kararı aldı.

Merve Boluğur İBB'nin Belgard'a giriş için yaptığı fahiş zamma isyan etti: Ormanı mı alıyorum
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CHP'li İBB'nin geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı giriş fiyatlarına yaptığı zam, vatandaştan sonra Merve Boluğur'u da isyan ettirdi.<br>
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İBB yönetimi, binek araçlar için 2022 Ocak ayında önce 15 TL olan ücreti, daha sonra 17 TL'ye yükseltti.
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Son olarak da giriş ücretini yüzde 112 zamla 36 TL'ye çıkardı.
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Önceki gün yürüyüz yapman için ormana giden oyuncu Merve Boğulur, giriş ücretini duyunca şoke oldu.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak isyan eden Boluğur şu ifadeleri kullandı:
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\"Bu rakam nedir? Ormanı mı alıyorum!\"
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Güzel oyuncuya takipçilerinden de destek mesajı yağdı.
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Birçok kullanıcı, \"Haftada en az 34 kere yürümek için gittiğimiz ormana bu akıl almaz zamdan sonra artık gidemez olduk\" şeklinde mesajlar gönderdi.
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Merve Boluğur İBB'nin Belgard'a giriş için yaptığı fahiş zamma isyan etti: Ormanı mı alıyorum
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün yürüyüş için gittiği Belgrad Ormanı'nın giriş ücretinin 36 TL'ye çıktığını görünce isyan etti: sosyal mecdya hesabından paylaşımda bulunan Boluğur, "Bu rakam nedir? Ormanı mı alıyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncuya çok sayıda takipçisinden destek mesajı yağdı.


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