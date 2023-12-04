X'ten skandal adım: Gazze katliamı ile ilgili sözleri gündem olan Ayçin Kantoğlu'nun hesabını kapattılar

Yahudi karşıtlığı bahanesiyle X hesabı kapatıldı
Ayçin Kantoğlu'nun programda İsrail'e yönelik söylediği sözler nedeniyle X platformu hesabını Yahudi karşıtlığını bahane göstererek kapattı.
Kantoğlu ne demişti?
Filistinlilerin yoğun bombardımana rağmen ölümden korkmadığını ve müthiş bir metanet içerisinde olduklarını söyleyen Kantoğlu, "Gazze dışında dünyada her yer işgal altında, hepimiz işgal edildik. Bu savaş, insan haysiyetinin yeryüzünü aştığı bir savaştır. Çünkü haysiyetin yeryüzünde ineceği bir yer kalmadı" demişti.
Filistinlilerin bu çemberin içinden çıkması durumunda muazzam bir kimliğe sahip olacaklarını belirten Kantoğlu şu ifadeleri kullanmıştı;
- Bereket hala acıyı hissedebilecek yüreklerimiz var. Buna sahip olmayanlar da var. Üstelik kendi aramızda da var. Bugün dünyanın her bir yerinde bu çocuklar için insanlar ayağa kalkıyorlar. Tabi alıştığımız usulde İsrail-Filistin savaşı adını koyuyoruz ama bana sorarsanız bu insan haysiyetinin yeryüzüne açtığı bir savaştır. Çünkü haysiyetin ineceği bir yer kalmadı yeryüzünde. Hava da. Mutlak surette bir yere inecek. Biz orada olacak mıyız olmayacak mıyız? Aslında biraz meselemiz böyle. Çünkü görünen o ki Gazze dışında dünyada her yer işgal altında. Hepimiz işgal edildik
- Bununla nasıl başa çıkacağız. Anam babam usulü başa çıkacağız. Evdeki kör makası çıkaracağız, cebimize kursağımıza kadar girmiş olan bu kanlı eli, az çok demeden gözümüz gücümüz neye yetiyorsa kesmeye başlayarak. Bu vatanın bir evladı olarak aslında burada bu konuşmayı yapıyorum. Kariyerimin bir anlamı kalmadı. Kütüphanemin bile bir anlamı kalmadı. Dönüp yaksam yeridir.