'Gazze Kasabı Netanyahu'dan Hizbullah'a gözdağı: Hata yaparsanız Lübnan yok olacak

“Çatışmalar devam ediyor. Önceki gün Savaş Kabinesi ile birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) artan bir güçle çatışmalara devam etme talimatı verdim. Son 24 saat içerisinde Hamas'a ait 400'den fazla hedefi imha ettik. Han Yunus'ta kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdik. Beyt Lahiya'da altyapıyı ortadan kaldırdık. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Savaşı tüm hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz ve kara harekatı olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Kara harekâtı bugüne kadar elde edilen sonuçların elde edilmesi için gerekliydi ve gelecekteki sonuçların elde edilmesi için de gereklidir”