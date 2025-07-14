Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Yan odadakileri bile uyandırmadılar

Yan odadakileri bile uyandırmadılar

04:0014/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kartalkaya faciası duruşmasının 7. gününde yangında 15 yaşındaki oğlunu kaybeden Gözde Ezgi Çilingir Bağcı, “Otel yönetimi otelden çıkarken, yan odadakileri bile uyandırmamıştır. Bu nasıl bir caniliktir, anlamak mümkün değil” diye konuştu.

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği, Grand Kartal Otel yangını davası 7. gününde müşteki beyanlarıyla devam etti. Yangında 15 yaşındaki oğlu Eren Bağcı'yı kaybeden Gözde Ezgi Çilingir Bağcı, otel çalışanları yangını fark ettiğinde insanları uyarabileceğini, bu sayede de bazı hayatların kurtarılabileceğini söyleyedi. Bağcı, olay günü "tabut otel" olarak nitelendirdiği işletmede 78 insanın hayatını kaybettiğini anımsatarak, “Otel yönetimi otelden çıkarken, yan odasındakileri bile uyandırmamıştır. Bu nasıl bir caniliktir anlamak mümkün değil. Burada dinlediklerimiz, acılarımızla dalga geçmektir” dedi.

SANIKLARIN TİYATROSUNU İZLİYORUZ

Baba Rıza Eray Bağcı ise hayatını kaybeden tüm canlar için adalet aradıklarını ifade ederek, 7 gündür burada "sanıkların tiyatrosunu" izlediklerini ifade etti. Yangında 36 çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Bağcı, şöyle devam etti: “(Sanıklara dönerek) Siz katil değil aynı zamanda vatan hainisiniz, çünkü bu ülkenin geleceğini çaldınız. Eren 15, Ömür 18 yaşındaydı. Sanıklar 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum' diyor. Herkes diğerini suçluyor. Sonunda canlarını yitiren bizler, sanırım suçlu olarak ilan edileceğiz. Burada organize kötülüğün karşısında sanıklar çocuklarından ayrı kalmışlar, incinmişler, cezaevinde sıkılıyorlarmış, karıncayı bile incitmezlermiş. Bu ifadeleri verenleri kendi vicdansızlıklarıyla baş başa bırakıyorum.”



#Bolu
#grand kartal otel
#Kartalkaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz 2025 resmî tatil mi? 14 Temmuz yarım gün mü? Kamu ve özel sektör için son durum