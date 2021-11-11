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Yandaş medya hedef göstermişti: Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp'in odasını bastılar

Cumhuriyet, Sözcü, BirGün, Sol Haber gibi yandaş medya organlarının hedef gösterdiği Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp’in odası, öfkeli bir grup tarafından basıldı. Grup fakültedeki bazı öğrencilere tekme tokat saldırırken, o anlar kameralara yansıdı.

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Haber Merkezi Diğer
Yandaş medya hedef göstermişti: Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalpin odasını bastılar
Hüseyin Gökalp’in odası, öfkeli bir grup tarafından basıldı.

Yandaş medya provokatif paylaşımlarıyla algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Cumhuriyet, Sözcü, BirGün, Sol Haber gibi siteler, 10 Kasım’da paylaşım yapan Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp’i hedef gösterdi.

Gökalp'i hedefe koydular

Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, Gökalp’in üniversite kampüsündeki odasını basarak kavga çıkardı. Öğretim üyesi Hüseyin Gökalp’in paylaşımından Atatürk düşmanlığı çıkaran Cumhuriyet Gazetesi yaptığı haberlerle öğretim üyesini adeta hedefe koydu.

  • Gökalp’in odasına gelen bir grup, fakültedeki bazı öğrencilere tekme tokat saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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